Más de 572.000 escolares peruanos ahora cuentan con acceso gratuito y permanente a internet gracias al programa “Colegios WOW”, impulsado por la empresa peruana proveedora de internet 100% fibra óptica WOW. La iniciativa ya ha alcanzado a 640 colegios públicos distribuidos en los 24 departamentos del país, con un enfoque especial en zonas rurales y de difícil acceso.

El proyecto nació como respuesta a la brecha digital que afecta a miles de instituciones educativas en el Perú, limitando las oportunidades de aprendizaje y conexión de los estudiantes. A través de “Colegios WOW”, la compañía brinda conectividad vitalicia con fibra óptica, permitiendo que los escolares accedan a herramientas y contenidos digitales que fortalecen su educación y desarrollo.

“En WOW creemos que el acceso a internet no es un lujo, sino un derecho. Con esta campaña, estamos sembrando oportunidades donde antes solo había brechas”, señaló Carlos Peñaranda, Chief Marketing Officer de la compañía.

El programa no solo ha transformado la experiencia educativa, sino que también ha recibido múltiples reconocimientos por su impacto social. Entre ellos, el Premio Effie de Plata en la categoría Cambio positivo bien social durante dos años consecutivos (2024 y 2025), además de distinciones locales en varias regiones donde ha sido implementado.

Con esta campaña, WOW reafirma su compromiso con la educación, la inclusión digital y el cierre de brechas sociales, impulsando un desarrollo más equitativo en todo el Perú y consolidándose como una empresa innovadora y socialmente responsable.