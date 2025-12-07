Miles de peruanos recibirán en estas semanas dinero extra proveniente de gratificaciones y retiros de fondos, lo que ha reactivado la búsqueda de opciones de emprendimiento. De acuerdo con Edgard Vera, docente de la carrera de Administración de Negocios Internacionales de Cibertec, esta liquidez puede convertirse en una semilla para un negocio propio, especialmente en el rubro de importaciones.

“El comercio exterior se ha democratizado. Hoy, gracias a las plataformas digitales y a los envíos simplificados, cualquier persona puede importar desde casa, probar un producto y escalar su negocio sin grandes inversiones”, explicó el especialista.

Importaciones en crecimiento en 2025

El interés por este modelo coincide con un contexto favorable. Según el Informe Técnico ‘Evolución de las Exportaciones e Importaciones’ del INEI (agosto 2025), las importaciones FOB crecieron 8,3% en valores reales, alcanzando US$ 4 979 millones, un 5,8% más que en agosto de 2024.

Este dinamismo abre oportunidades para emprendedores que buscan productos de bajo costo, alta demanda y rápida rotación.

Cinco pasos para iniciar un emprendimiento de importación

Para quienes desean invertir su dinero extra de manera estratégica, el especialista de Cibertec propone los siguientes pasos básicos:

1. Elige un producto de bajo riesgo

Opta por artículos pequeños, fáciles de transportar y sin permisos especiales: accesorios para celulares, artículos ecológicos, papelería creativa y productos de tendencia son buenas opciones.

2. Investiga la demanda antes de comprar

Revisa redes sociales, ferias y marketplaces para validar interés. Evitarás quedar con inventario inmovilizado.

3. Calcula bien los costos

Si el valor total del envío no supera los US$ 200, no se pagan tributos de importación ni se requiere trámite aduanero. Esto facilita empezar con poca inversión mediante plataformas como AliExpress o Alibaba.

4. Crea tu propio canal de ventas

Redes sociales, WhatsApp y marketplaces permiten mostrar productos, explicar beneficios y generar confianza.

5. Empieza pequeño y crece con los resultados

Importar 50 o 100 unidades basta para probar la rotación. Si funciona, reinvierte y amplía variedad o volumen.

Capacitarse reduce riesgos

Vera advierte que muchos emprendedores inician sin conocer normativas, costos reales o procesos aduaneros, lo que puede llevar a pérdidas.

“Importar no es solo traer productos del extranjero: es traer ideas, aprender del mercado y crear valor desde lo local hacia lo global”, afirma. El especialista recomienda buscar capacitaciones especializadas para manejar con mayor seguridad la logística, regulaciones y estrategias de venta.