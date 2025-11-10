La campaña navideña concentra un alto volumen de ventas y exige mayor capacidad operativa. Planificar compras, atención y stock con semanas de anticipación ayuda a mantener la continuidad del servicio y evitar quiebres de inventario.

Según datos del sector, las transacciones electrónicas aumentan significativamente en diciembre, por lo que se aconseja revisar el flujo de caja y asegurar que los canales de cobro funcionen sin interrupciones.

Pagos ágiles y experiencia del cliente

El uso de métodos de pago sin contacto o mediante código QR se ha consolidado entre los consumidores peruanos, especialmente en las fechas de mayor afluencia. Estas herramientas permiten reducir tiempos de espera, mejorar la experiencia de compra y evitar pérdidas por filas extensas.

Niubiz, empresa especializada en procesamiento de pagos, señala que la eficiencia en el punto de venta es clave para no desaprovechar el pico de consumo navideño.

Facilidades y promociones efectivas

Las compras en cuotas o con beneficios adicionales —como el canje de puntos o millas— continúan siendo un incentivo relevante para los consumidores. Estas opciones, presentes en diversos puntos de venta y plataformas digitales, permiten incrementar el ticket promedio y mejorar la rotación de productos.

Asimismo, se recomienda difundir promociones de manera clara, tanto en vitrinas como en redes sociales, priorizando mensajes simples que destaquen beneficios concretos.

Servicio postventa y fidelización

Una atención rápida y personalizada durante y después de la campaña es determinante para retener clientes. Expertos sugieren aprovechar la temporada para recopilar información de contacto, ofrecer beneficios exclusivos y fortalecer la relación a largo plazo.

Canales digitales y sincronización de inventario

El consumidor actual compara precios y disponibilidad en línea antes de comprar. Por ello, mantener actualizados los catálogos, horarios y promociones en los canales digitales —incluidos sitios web, redes sociales y ecommerce— es esencial.También es importante sincronizar el stock entre tiendas físicas y virtuales para evitar sobreventas o cancelaciones.

Mirada hacia el siguiente año

Más allá del impacto inmediato, la campaña navideña sirve como termómetro para proyectar tendencias y ajustar estrategias de crecimiento. La adopción de soluciones digitales, el análisis de datos de compra y la optimización del servicio postventa serán determinantes para iniciar el nuevo año con bases sólidas.

Datos clave

La campaña navideña representa hasta el 30% de las ventas anuales en algunos rubros minoristas.

Los métodos de pago sin contacto y QR ganan terreno por su rapidez y seguridad.

Ofrecer cuotas sin intereses o beneficios de fidelización impulsa el ticket promedio.

La actualización del catálogo digital y la sincronización del stock son esenciales para una buena experiencia de compra.

Las ventas online y físicas deben operar de forma integrada.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo debe iniciar la planificación navideña?Al menos con seis semanas de anticipación, para gestionar inventarios, promociones y personal.

¿Qué medios de pago prefieren los consumidores?Pagos sin contacto, QR y tarjetas con beneficios o programas de puntos.

¿Cómo comunicar promociones de forma efectiva?Con mensajes breves, visibles y coherentes en todos los canales.

¿Por qué es importante el servicio postventa?Porque consolida la relación con el cliente y genera recompra.

¿Qué rol juega la digitalización?Facilita la gestión de inventario, el cobro en línea y la atención omnicanal.