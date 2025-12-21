En un mercado laboral cada vez más competitivo, las preguntas abiertas se han convertido en uno de los principales filtros dentro de los procesos de selección. Entre ellas, una destaca por su impacto inicial: “Cuéntame sobre ti”.

De acuerdo con ManpowerGroup, esta interrogante suele abrir la entrevista y permite al reclutador evaluar si el candidato entiende el rol, si su experiencia es relevante y cómo se comunica bajo presión. Pese a ello, muchos postulantes continúan improvisando o enfocando su respuesta en aspectos personales que no aportan valor al proceso.

¿Qué evalúa realmente el reclutador?

Cuando un entrevistador formula esta pregunta, no busca una biografía personal, sino identificar tres elementos clave:

Claridad para comunicar ideas.

Capacidad de síntesis y enfoque profesional.

Conexión entre la experiencia del candidato y las necesidades del puesto.

Responder de forma desordenada o genérica puede restar puntos desde el inicio de la evaluación.

Una fórmula práctica para responder con impacto

Para ayudar a los postulantes, Silvana Cárdenas, directora de Right Management en ManpowerGroup, recomienda utilizar una estructura simple y adaptable a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Esta fórmula se basa en cuatro ideas clave:

Presentación profesional breve: resumir quién eres y cuál es tu enfoque laboral. Logros relevantes: destacar resultados concretos que respalden tu trayectoria. Motivación actual: explicar qué te impulsa hoy y hacia dónde deseas crecer profesionalmente. Conexión con el puesto: vincular tu perfil con las necesidades del rol y la cultura de la empresa.

Este esquema permite ordenar la respuesta, priorizar lo relevante y transmitir seguridad, preparación y propósito desde los primeros minutos de la entrevista.

Errores comunes que debes evitar

ManpowerGroup advierte que existen fallas frecuentes que pueden debilitar una entrevista laboral:

Compartir información personal irrelevante para el puesto.

Repetir el currículum sin aportar contexto ni valor agregado.

No explicar de forma concreta cómo se puede contribuir a los objetivos de la organización.

Preparar con anticipación una respuesta alineada al rol y a la empresa permite transmitir un mensaje estratégico, claro y orientado a resultados.

Preparación: la clave para avanzar en el proceso

Dominar este tipo de preguntas no implica memorizar un discurso, sino comprender el propio perfil profesional y saber comunicarlo de forma efectiva. En un entorno donde la comunicación y el autoconocimiento son cada vez más valorados, una buena respuesta puede marcar la diferencia entre avanzar a la siguiente etapa o quedar fuera del proceso.