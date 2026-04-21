El Día de la Madre se posiciona como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en el país, convirtiéndose en una oportunidad estratégica para miles de emprendedores que buscan incrementar sus ventas y captar nuevos clientes.

En este contexto, Jose Callegari, Líder del Programa Contigo Emprendedor BCP, compartió cinco estrategias prácticas que pueden ayudar a fortalecer los resultados comerciales durante esta campaña.

El especialista destacó que esta temporada no solo permite aumentar ingresos, sino también consolidar la relación con los clientes y fortalecer la presencia de marca.

1. Conocer al cliente y adaptar la oferta

Uno de los aspectos fundamentales es identificar los perfiles de los clientes y ajustar los productos o servicios según sus preferencias.

Esto puede incluir la creación de combos especiales, ediciones limitadas o paquetes personalizados, que faciliten la decisión de compra y generen valor adicional.

2. Apelar a la emoción y no solo al producto

La comunicación emocional juega un rol clave durante esta fecha. Los mensajes que resaltan el valor del detalle y la experiencia suelen generar mayor impacto que aquellos centrados únicamente en el precio.

Según el especialista, una historia que conecte con los sentimientos del cliente puede influir directamente en la decisión de compra.

3. Fortalecer la presencia digital

El entorno digital se ha convertido en un canal esencial para los negocios. Por ello, se recomienda mantener las redes sociales actualizadas y publicar contenido visual atractivo.

Mostrar los productos en uso, brindar información clara y responder rápidamente a las consultas son acciones que pueden marcar la diferencia en la conversión de ventas.

4. Ofrecer facilidades en el proceso de compra

Simplificar el proceso de compra aumenta las probabilidades de cerrar ventas.

Entre las opciones más valoradas por los clientes se encuentran:

Servicio de delivery

Envoltura de regalo

Métodos de pago digitales

Atención rápida y directa

Estas facilidades permiten mejorar la experiencia del cliente y agilizar la decisión de compra.

5. Fidelizar a los clientes después de la campaña

El especialista subrayó la importancia de aprovechar cada venta para construir relaciones a largo plazo.

Detalles como mensajes de agradecimiento, promociones posteriores o un servicio personalizado pueden transformar a un cliente ocasional en un comprador recurrente.

“El Día de la Madre no solo es una fecha para vender más, sino una oportunidad para crecer como emprendimiento, conectar con tus clientes y fortalecer tu marca en el tiempo”, destacó el vocero.

Además, los emprendedores interesados pueden acceder a capacitaciones y herramientas gratuitas a través del programa Contigo Emprendedor BCP.