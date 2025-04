Si no tienes el hábito de ahorrar y deseas comenzar, lo primero es fijar una meta alcanzable y significativa que te motive, ya sea comprarte un auto, una moto o realizar un viaje. “Las consecuencias de no ahorrar es que no se forma capital y ante una necesidad se toman decisiones ineficientes. Por ejemplo, si la necesidad es atender una emergencia médica, sin ahorros recurres a amigos, la tarjeta de crédito o incluso a préstamos usureros extra sistema; otro ejemplo es ante la opción de invertir, sin ahorros debes prestarte de amigos, familiares o en el caso extremo dejar pasar la oportunidad; ante la oportunidad de comprar una propiedad, sin ahorros el banco no te financia porque debes dar una cuota inicial”, advirtió Alfredo Marín, Sub Gerente de Pasivos de BanBif.

Marín también puntualizó que sin ahorro no hay inversión, sin inversión no se genera patrimonio y sin patrimonio se pasa la edad productiva con necesidades sin cubrir, especialmente considerando que las pensiones a nivel mundial no suelen ser suficientes. Con el aumento de la longevidad y los avances en ciencia y hábitos saludables, es crucial comenzar a ahorrar desde la juventud.

Para elaborar un plan de ahorro personal, Marín recomienda las siguientes pautas: