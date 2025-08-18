La educación financiera tendrá su mayor vitrina en el país con la llegada del Fin & Fun Fest Vol. 3 (FFF), que se realizará el sábado 6 de septiembre en el Expo Center Olguín, en Santiago de Surco. Este festival, considerado el más grande del Perú en su rubro, promete transformar la manera en que los participantes aprenden a ahorrar, invertir, emprender y gestionar su dinero.

Durante 12 horas de programación ininterrumpida, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., más de 2,000 asistentes podrán acceder a charlas magistrales, paneles temáticos, dinámicas interactivas, zona de experiencias, networking y shows en vivo. Las puertas abrirán desde las 7:30 a.m. para las acreditaciones.

Inspirado en la película Volver al Futuro, esta edición busca que los participantes conecten su pasado, presente y futuro financiero mediante conocimientos aplicables y experiencias de alto impacto.

Ponentes destacados

El evento contará con reconocidos especialistas en finanzas y negocios de Latinoamérica, entre ellos:

Cristian Arens (inversiones)

Renzo Peche (emprendimiento)

Ricardo Asmat (finanzas personales)

Sandro Meléndez (emprendimiento)

Augusto Peñaloza (real estate)

Rubén Sánchez y Jimmy Espinoza (negocios)

Diego Poblete (inversiones)

Ana Romero (marca personal)

Ximena Fukuda (redes sociales)

Fernando Gonzales (CEO de Rich Dad Latino)

Experiencia y modalidades de acceso

Los asistentes podrán disfrutar de sorteos, premios, juegos, merchandising exclusivo y espacios de networking. Habrá modalidades para todo perfil: General, VIP, Super VIP y Meet & Greet, con beneficios que van desde ingreso preferencial y descuentos hasta kits ampliados y encuentros exclusivos con los speakers.

Además, para quienes no se encuentren en Lima, la opción Virtual ofrecerá streaming en HD y acceso a la grabación por 30 días.

“El Fin & Fun Fest no es solo un evento, es una experiencia que transforma tu manera de ver y manejar el dinero. En un solo día podrás aprender de los mejores, descubrir oportunidades de inversión y vivir un festival único en el país”, destacan sus cofundadores, Renzo Peche y Ricardo Asmat.

Ficha del evento