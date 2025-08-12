Los docentes de Educación Básica Regular (inicial, primaria o secundaria) que laboran en colegios públicos ya pueden acceder a una de las 250,000 becas virtuales y gratuitas que la Fundación Romero, en alianza con el Ministerio de Educación (MINEDU), pone a disposición para fortalecer competencias y facilitar el ascenso en la carrera pública magisterial.

Los programas cuentan con certificación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), lo que los hace válidos como parte de la evaluación para el ascenso magisterial, en cumplimiento de la Ley de Reforma Magisterial y su norma técnica.

Rutas de aprendizaje disponibles:

Habilidades Socioemocionales (113 horas): Comunicación efectiva, trabajo en equipo, empoderamiento, innovación y desempeño laboral eficiente, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y crear entornos educativos positivos.

(113 horas): Comunicación efectiva, trabajo en equipo, empoderamiento, innovación y desempeño laboral eficiente, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y crear entornos educativos positivos. Habilidades Digitales y Emprendimiento (123 horas): Competencias digitales, finanzas personales, liderazgo e innovación para integrar mejor la tecnología en la enseñanza y potenciar el desarrollo profesional.

Inscripción paso a paso:

Ingresar a www.becasgruporomero.pe Seleccionar el convenio “MINEDU – Docentes” Completar el formulario con los datos personales Elegir la ruta de aprendizaje y los programas de interés

Las becas no requieren evaluación previa ni pago alguno. Los cursos se dictan de forma asincrónica a través del Campus Virtual Romero, permitiendo avanzar al propio ritmo y desde cualquier lugar del país. Al culminar, el docente recibirá un certificado de la UPC que podrá presentar en su proceso de ascenso en el escalafón magisterial.

Con esta iniciativa, la Fundación Romero busca democratizar el acceso a la capacitación docente y contribuir al fortalecimiento de la educación pública en el Perú, eliminando barreras económicas y geográficas para la formación continua.