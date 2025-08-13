Con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes laborales en el país —donde ocurre uno cada 15 minutos, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)—, este 25 de agosto se realizará el IX Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. El evento es organizado por La Positiva Seguros en alianza con la Fundación Internacional ORP y la Escuela de Negocios ESAN, y contará con acceso libre para profesionales.

Se espera la participación de más de 5 mil especialistas en seguridad y salud ocupacional, recursos humanos y liderazgo organizacional de Perú y del extranjero. Durante la jornada se desarrollarán salas temáticas simultáneas con ponencias y paneles sobre el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la prevención de riesgos, herramientas digitales y avances en ergonomía, estrategias para reducir costos en la gestión de riesgos y el papel de la cultura organizacional en entornos laborales saludables.

Entre los ponentes destacan Pedro R. Mondelo (España), director de la Fundación ORP; Cristian Uriarte (Chile), gerente del Centro de Alta Formación; así como los especialistas nacionales Carolina Ullilen, Belisario Pérez, Fiorella Oscanoa, Melany Ramírez y Tomás Chaparro.

El congreso forma parte de la estrategia de La Positiva para impulsar la cultura preventiva en el ámbito laboral. “Solo en 2024 se registraron más de 37,000 accidentes laborales. Estos espacios refuerzan nuestro compromiso como socios de nuestros clientes para crear entornos laborales más seguros”, señaló Víctor Lavalle, gerente adjunto de Riesgos Laborales y Prevención. La aseguradora lidera el mercado del SCTR con una participación del 34,5 % al cierre de 2024.

Además, la compañía desarrolla iniciativas complementarias como el Programa Académico de Prevención, talleres especializados en distintas regiones y el reconocimiento a Líderes de Prevención, que permite a los ganadores acceder a capacitaciones internacionales.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en: https://fiorp.org/eventos/ix-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-la-positiva-seguros/