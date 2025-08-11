Conseguir el primer empleo formal es uno de los retos más grandes para los jóvenes, pero no tener experiencia laboral ya no tiene por qué ser un obstáculo. Hoy, existen alternativas como voluntariados, pasantías, proyectos personales y aprendizaje autodidacta que permiten sumar habilidades, logros y competencias muy valoradas en el mercado.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 40 % de los jóvenes latinoamericanos enfrenta barreras para insertarse laboralmente debido a la falta de experiencia formal. Ante ello, se impulsa un nuevo enfoque de empleabilidad que valora tanto la iniciativa como la formación continua.

Mariano Albino, directora de Recursos Humanos de Nestlé Perú, subraya que las oportunidades están al alcance de quienes buscan crecer. “He visto jóvenes transformar su perfil profesional gracias a voluntariados, prácticas o proyectos propios. La actitud, la iniciativa y las ganas de aprender marcan la diferencia”, afirma.

Albino comparte tres recomendaciones clave para fortalecer el perfil profesional antes de conseguir un primer trabajo:

Voluntariados con propósito: participar en iniciativas sociales o comunitarias desarrolla habilidades como liderazgo, empatía y comunicación, además de reflejar compromiso. Proyectos personales y emprendimientos: emprender, crear un portafolio digital o gestionar un proyecto estudiantil demuestra creatividad, adaptabilidad e impacto. Aprendizaje y certificaciones: plataformas digitales y cursos en línea ofrecen herramientas para reforzar tanto habilidades técnicas como blandas.

En este marco, Nestlé realizará del 5 al 7 de septiembre la feria laboral virtual de la Iniciativa por los Jóvenes, que reunirá a empresas como Interbank, Arca Continental, Apoyo Comunicación, CBC y Supermercados Peruanos S.A., con más de 100 vacantes disponibles para jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. El registro es gratuito a través de creadoresdelcambionestle.com.

La Iniciativa por los Jóvenes es un programa global lanzado en 2013 como parte del compromiso de Nestlé con la creación de valor compartido, buscando empoderar a la juventud y abrir oportunidades reales de desarrollo personal y profesional, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.