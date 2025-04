Ante un contexto de incertidumbre económica, el negocio inmobiliario se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas para los peruanos que buscan hacer crecer su patrimonio con inversiones de largo plazo. Aunque es percibido como un sector estable, los expertos advierten que también implica riesgos importantes que podrían impactar la rentabilidad si no se gestionan adecuadamente.

Según Daniel Reinoso, CEO de RGF Fondos y especialista en fondos de inversión de private equity, es posible alcanzar retornos anuales de doble dígito, pero ello dependerá del tipo de proyecto, el plazo de permanencia y, sobre todo, la capacidad de anticipar y mitigar los principales riesgos del rubro.

A continuación, se detallan los cuatro riesgos fundamentales a considerar antes de invertir en el mercado inmobiliario:

1. Riesgo comercial

El éxito de una inversión inmobiliaria no se mide solo por la ubicación del terreno o el diseño del proyecto, sino por la capacidad de venderlo oportunamente. Se requiere de una estrategia de ventas sólida, conocimiento del mercado y dinamismo comercial.“No se puede construir si no se ha vendido previamente”, advierte Reinoso, quien subraya la importancia de trabajar con empresas con historial comprobado en ventas y ejecución de proyectos.

2. Riesgo de construcción

La inflación, los cambios en los precios de materiales y los sobrecostos pueden aparecer entre el lanzamiento y la ejecución de una obra. Por ello, es clave confiar en constructoras confiables y contar con mecanismos de control y seguimiento del presupuesto y cronograma.

3. Riesgo municipal

Las licencias municipales pueden demorar por meses y cada distrito maneja procesos distintos. A ello se suman posibles conflictos vecinales o normativas cambiantes que podrían paralizar un proyecto. Este riesgo requiere una gestión legal y comunitaria proactiva.

4. Riesgo país

Los cambios políticos, la inestabilidad económica o la percepción de inseguridad jurídica también afectan las decisiones de compra y la valorización de los inmuebles.“Aunque es difícil prever este tipo de situaciones, hay que tener un enfoque estratégico sobre en qué segmentos invertir y cómo protegerse ante la volatilidad”, indica Reinoso.

A pesar de estos desafíos, el negocio inmobiliario puede multiplicar el capital invertido por tres en diez años, y hasta por diez en veinte años, si se ejecuta con conocimiento y disciplina. Además, genera un impacto social positivo al cubrir la creciente necesidad de vivienda, sobre todo entre las familias que acceden a su primer inmueble mediante créditos hipotecarios.

“El inversionista informado construye país mientras asegura su futuro financiero. Pero no basta con tener dinero: hay que tener visión, estrategia y claridad sobre los riesgos”, concluye Reinoso.