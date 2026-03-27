Diversas universidades en Australia vienen implementando becas y descuentos académicos dirigidos a mujeres peruanas interesadas en continuar su formación profesional en el extranjero, especialmente en áreas como ingeniería, tecnología, negocios y ciencias.

La iniciativa busca fortalecer la participación femenina en disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo profesional y económico, mediante apoyos financieros y programas académicos especializados.

Según explicó Jorge López Palma, representante de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), estas acciones buscan ampliar las oportunidades educativas internacionales para mujeres.

“Estas iniciativas buscan ampliar las oportunidades de acceso a la educación internacional y apoyar el desarrollo académico y profesional de más mujeres en disciplinas donde su participación aún puede seguir creciendo”, señaló.

Australia se consolida como destino educativo internacional

El interés por estudiar en Australia ha crecido en los últimos años debido a la calidad académica de sus instituciones y a su entorno multicultural.

De acuerdo con datos del UNESCO Institute for Statistics, Australia se posiciona entre los destinos educativos más elegidos por estudiantes internacionales, destacando por sus estándares académicos y oportunidades profesionales.

Además, el país ofrece programas que combinan formación académica con desarrollo profesional, mentorías y redes internacionales que facilitan la inserción laboral.

Becas específicas para impulsar la participación femenina

Entre las instituciones que han implementado programas dirigidos a mujeres destaca la Australian National University, que cuenta con iniciativas como el JCSMR Gender Equity Fund, orientado a investigadoras en el área de medicina cuyas carreras se hayan visto interrumpidas por maternidad o responsabilidades de cuidado.

Asimismo, la University of Queensland ofrece distintos apoyos académicos dirigidos exclusivamente a mujeres, incluyendo fondos y premios para estudiantes en áreas como ciencias veterinarias y disciplinas científicas.

Por su parte, la Macquarie University dispone de la beca Women in Management and Finance Scholarship, que puede otorgar hasta 15.000 dólares australianos por año a estudiantes internacionales que cursen programas de maestría en negocios, gestión o finanzas.

Descuentos académicos y programas complementarios

Además de las becas específicas para mujeres, algunas universidades australianas también ofrecen beneficios adicionales para estudiantes peruanos, como becas por mérito académico y reducciones en los costos de matrícula.

Estos beneficios pueden incluir programas de inglés preparatorio como parte del proceso de admisión, así como acceso a mentorías académicas y redes profesionales internacionales.

Las autoridades australianas recomiendan que las interesadas consulten información oficial sobre programas, requisitos y procesos de admisión a través de la plataforma educativa del gobierno australiano, Study Australia.