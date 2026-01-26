Perú tiene importantes destinos turísticos, pero la falta de una adecuada gestión y mayor conectividad no son aprovechadas en favor del desarrollo de esta industria que involucra a miles de personas con emprendimientos relacionados con esta actividad.

Comex Perú, tomando información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), señala que el 97% de los 1,365 recursos turísticos a nivel nacional brindan servicios en condiciones inadecuadas porque no cumplen con las normas técnicas vigentes, generales y específicas aplicables a la inversión, o no han implementado herramientas de gestión y fortalecimiento de capacidades, ni una adecuada promoción.

Ese resultado considera la contribución del Mincetur al cierre de la brecha (41 recursos turísticos intervenidos a agosto de 2025).

En este contexto, señala el gremio en su semanario 1288, el mecanismo de obras por impuestos (OxI) puede mejorar la infraestructura vial en zonas relevantes para el desarrollo turístico.

“El turismo enfrenta una brecha estructural persistente que limita su potencial como motor de desarrollo descentralizado. Frente a este escenario, las obras por impuestos no solo representan una alternativa de financiamiento, sino una herramienta para articular inversión, gestión y mantenimiento de activos turísticos e infraestructura complementaria, especialmente la vial”, precisó.

En ocho regiones, el 100% de sus recursos turísticos están en condiciones inadecuadas (Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Tumbes y la provincia constitucional del Callao).

En contraste, Ucayali y Amazonas son las que presentan una menor brecha, con un 82.4% y un 86.2%, respectivamente. Pero, ese resultado sigue siendo insuficiente si consideramos que, de los 17 recursos turísticos identificados en Ucayali, solo 3 están en condiciones adecuadas; en Amazonas, solo 4 de 29.

BRECHA

Sobre la evolución de la brecha de infraestructura turística, el gremio empresarial indicó que se ha mantenido casi constante porque pasó del 97.3% en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2024-2026 del sector Comercio Exterior y Turismo al 97% en la última actualización (agosto 2025).

Además, la brecha se incrementó en el periodo analizado en ocho regiones (Amazonas, Áncash, Ica, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y San Martín). De ellas, Áncash incrementó la brecha, al subir 2.2 puntos porcentuales (pp.).

En contraste, nueve regiones (Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna y Ucayali) mejoraron su brecha y las restantes nueve la mantuvieron. Según el Mincetur, se proyecta que, en 2026, el sector logre el cierre de once inversiones, por lo que el indicador se reduciría del 97% al 96.2%.