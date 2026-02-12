La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) inició un procedimiento administrativo disciplinario contra Omar Chambergo, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, según informó el propio organismo supervisor a través de un comunicado.

La entidad precisó que el proceso busca esclarecer los hechos materia de evaluación y no constituye un pronunciamiento sobre responsabilidad.

En el marco de la investigación, Omar Chambergo acató la exoneración de asistir al centro de trabajo y anunció que se inhibirá del ejercicio de sus funciones mientras duren las diligencias, a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad del procedimiento.

Osinergmin aseguró que colaborará de manera plena y oportuna con las autoridades competentes y expresó su confianza en que el proceso se desarrollará dentro del marco legal vigente.

Aurelio Ochoa asume presidencia interina

Como medida institucional, el vicepresidente del Consejo Directivo, Ing. Aurelio Ochoa Alencastre, asumió la presidencia interina del organismo. La entidad señaló que esta designación permitirá mantener la continuidad de sus funciones de supervisión y regulación en los sectores de energía y minería.

Escándalo en Osinergmin

El procedimiento se da tras un reportaje emitido en setiembre de 2025 por el programa Panorama, que difundió imágenes de una celebración de cumpleaños realizada en la sede de Osinergmin durante horario laboral.

El informe mostró la participación de funcionarios y mencionó posibles irregularidades, incluyendo la presunta comisión de delitos contra la administración pública, como peculado de uso y omisión de actos funcionales .

Cabe precisar que el dominical dio cuenta que Omar Chambergo, entonces presidente de esta entidad estatal, fue registrado celebrando su cumpleaños número 59 al interior de las instalaciones del organismo regulador y en pleno horario laboral.

Las imágenes muestran al funcionario compartiendo con trabajadores de la institución en un festejo que incluyó consumo de bebidas alcohólicas.

