Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la mayor ejecución de obras de vivienda e infraestructura de empresas del sector privado, además de proyectos de autoconstrucción de viviendas (familias), incidió en el mayor consumo interno de cemento, que en abril creció 13.92% frente a igual mes del 2025.

El informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica señala que el resultado de abril es la segunda tasa más alta en lo que va del año y el consumo interno de cemento acumuló 15 meses de crecimiento.

La semana pasada, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), estimó que en abril, este sector habría crecido 20.3% (en marzo fue de 15.7%). Este sector está jalando la producción nacional o Producto Bruto Interno (PBI).

El INEI también informó que en abril, el subsector electricidad creció 4.59%, respecto a similar mes del año anterior, superando el 2.37% de marzo, reflejando una demanda más dinámica de la actividad productiva del país.

sustentado en el desempeño positivo de la generación de energía de origen termoeléctrica (21.2%) y de origen renovable eólica-solar (13.6%), en tanto, disminuyó la producción de energía de origen hidroeléctrica (-3.5%).

Hidrocarburos

En tanto, este subsector cayó 24.75% en abril (frente a igual mes del 2025) por la menor producción de petróleo crudo (-33.1%), gas natural (-28.9%) y líquidos de gas natural (-14.5%), según el INEI.

Agregó que ese resultado se explicó por menor extracción, principalmente, de la empresa Petrotal (lote 95), Petroperú (lote Z-69) y Upland Oil and Gas (lote 8).

La menor producción de gas natural fue por la baja en el volumen de Pluspetrol Perú (lote 56), Repsol (lote 57) y Petroperú (lote Z-69). También por la caída de extracción de líquidos de gas natural por la menor actividad de Repsol (lote 57).

La caída de petróleo crudo del lote 95 de Petroperú fue por restricciones de reinyección de agua y trabajos programados en pozos de inyección del campo Bretaña (Loreto).

También, la producción de Pluspetrol se afectó por el mantenimiento temporal programado de Planta Melchorita.