Pese a que el 48.4% de los colegios públicos está en riesgo y requiere sustitución total por encontrarse en riesgo estructural y que afecta a casi 1.2 millones de estudiantes, el nuevo Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 no prioriza adecuadamente al sector educación, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

Señaló que actualmente la brecha en infraestructura educativa asciende a S/ 171,724 millones.

“A ello se suma que solo el 31.7% de instituciones educativas tiene servicios básicos completos (agua, saneamiento y electricidad) y el 27.4% tiene acceso a internet”, precisó en un comunicado.

Proyectos

El gremio cuestionó que no se hayan priorizado proyectos clave, como los cuatro colegios en situación de riesgo en Lima Metropolitana, que están en Proinversión desde hace más de 11 años.

Advirtió también la falta de iniciativas orientadas a garantizar el mantenimiento y operación de infraestructura educativa existente, como los colegios Bicentenario y los proyectos desarrollados por la (Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN), en los que se han invertido más de S/ 9,700 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas inversiones en el mediano plazo.

AFIN señaló también que si bien el criterio de sostenibilidad fiscal es relevante en la priorización de proyectos, preocupa la inclusión de múltiples iniciativas como las de infraestructura agraria bajo esquemas de gobierno a gobierno, sin suficiente claridad sobre la solvencia de su presupuesto.