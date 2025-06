La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por la aprobación en comisión congresal de dos proyectos de ley que obligan a incorporar radio FM en los celulares, sin considerar aspectos técnicos ni de mercado.

Aunque se reconoce el valor social de la radio, AFIN advirtió que imponer esta función limita la oferta, eleva costos y restringe la libertad de elección del consumidor, ya que muchos equipos, incluso de gama alta, no incluyen esta opción. Además, las operadoras no fabrican los dispositivos y no pueden asumir responsabilidades que corresponden a fabricantes internacionales.

AFIN también cuestionó la exigencia de 72 horas de respaldo energético en zonas de riesgo, señalando que el país enfrenta un déficit energético y que esta medida generaría sobrecostos sin resolver la causa real de interrupciones.

Finalmente, alertó sobre la creciente tendencia a trasladar funciones estatales al sector privado sin beneficios reales y pidió al Congreso instalar mesas técnicas para un diálogo más profundo con el sector.

