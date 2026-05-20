El vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier, estimó que los fondos de pensiones terminarán el 2026 en terreno positivo, no obstante la actual coyuntura política del país y de los sucesos ligados a la guerra en Medio Oriente.

Ello es porque las AFP están ligadas al desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), considerando que gran parte de sus inversiones están compuestas por acciones listadas en esta entidad bursátil.

Explicó que el contexto mundial actual, marcado por la guerra contra Irán y el escenario de alta inflación en los EE.UU., hacen más volátiles las acciones. A estos factores se sumará el resultado de la segunda vuelta electoral y, dependiendo quién sea elegido, hará que las acciones suban entre 10 y 15% o bajen en estos mismos porcentajes.

“Estamos en un punto de equilibrio, digamos, en que las acciones podrían caer en muy corto plazo, entre 10-15% y podrían subir entre 10-15% si es que sale uno u otro”, precisó.

Incentivo

Fournier también se refirió al número de afiliados que están prácticamente sin dinero en sus fondos de pensiones, tras los ocho retiros que dispuso el Congreso.

Estimó que unos 8 millones de afiliados tienen menos de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, menos de S/ 5,500.

Sin embargo, en el Congreso siempre se propone nuevos retiros que están restando posibilidad de mejores ganancias.

En ese sentido, indicó que se debería buscar una forma de incentivar al ahorro, sobre todo para los que casi no tienen fondo, principalmente jóvenes.

Precisó que podría ser mediante bonos del Estado o a través de incentivos a las empresas. “Se pueden hacer varias cosas que se han hecho en otros países, como dar un incentivo a una empresa para que cree un programa adicional de pensión, de aporte de pensión y se le da un descuento en los tributos adicionales por el incentivo que le puede dar a tu trabajador. Es algo que muchas empresas podrían hacer.”, comentó.