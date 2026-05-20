La situación del virus coxackie es de alarma en Junín. En el año 2025 (7 meses) se cerró con 66 brotes del virus de manos, pies y boca entre octubre y diciembre. Mientras que tres meses del año 2026 (4 meses), ya existen 54 brotes, con 359 menores como poblacion afectada, es decir la incidencia de casos ya fue superada ampliamente, según el reporte presentado por Diresa Junín, ayer en la Dirección Regional de Educación.

La vocera del equipo de Promoción de la Salud de Diresa Junín, Susan Cárdenas Valverde, acotó que un 70% de los menores afectados tienen de 1 a 5 años y están en el nivel inicial, pero también en el nivel primario, han resultado afectados con el virus. Huancayo y Jauja son las provincias más afectadas.

Declaratoria. El decano del Colegio Médico Región IV en Junín, Yoe García Aliaga demandó que el Gobierno Regional Junín, debería declarar en alerta sanitaria a Huancayo y Jauja con una ordenanzas regional, ante los brotes del virus coxackie. Con esta medida se debe disponer de los recursos necesarios para las labores preventivas en las instituciones educativas, la desinfección en los planteles con más casos, para el retorno a clases.

Mencionó que el año 2025 ya habían incremento inusitado de los casos pero bajaron la guardia y este año se dispararon nuevamente los brotes en los primeros meses del año escolar. “Para combatir este contagio se requiere higiene, pero como podemos hablar de higiene sino hay agua permanente en los colegios, ni los servicios higiénicos no son adecuados, además no hay jabón, ni detergente”, exclamó y exigió el trabajo de los alcaldes, que permiten que Sedam, deje sin agua a varios sectores en Huancayo.

Pidió enfatizar las labores preventivas de salud, en las instituciones educativas, enfocada a que los niños que tienen síntomas ya no vuelvan a las instituciones educativas, mientras tengan los síntomas.

Explicó que el virus del coxackie provoca al inicio síntomas respiratorios y luego aparecen vesículas en la piel, primero en la boca y como produce escozor, se extiende cuando el niño se toca con las manos y los pies. Dura de 7 a 10 días y luego desaparece, pero durante este periodo es altamente contagioso. Por eso deben cumplir una cuarentena.

REUNIÓN. Ante esta situación, ayer se realizó una reunión de emergencia con el sector Educación, donde existió el compromiso de la aplicación de los protocolos sanitarios del 2025 y este año también es necesario cumplir. El documento ya fue socializado.

Para ello, los responsables de las Unidades de Gestión Educativa Local contarán con asistencia técnicas y estos replican a los docentes, para que conozcan de los síntomas, como empiezan estos y en caso se detecten un caso positivo rellenar la ficha de notificación, para disponer la cuarentena de 7 a 10 días de los menores afectados, según lo indique el médico. Indica como debe actuar la docente.

Otra medida a cumplir es el monitoreo constante de la desinfección en las instituciones educativas y el uso del agua segura para el lavado de manos y la higiene.

falta de agua. En las instituciones educativas, uno de los mayores problemas es la falta de agua potable para el lavado de manos y la limpieza de los servicios higiénicos. “En la DREJ se les ha vuelto a mencionar que tienen que garantizar la disposición de agua para mantener un lavado de manos correcto y la disposición de excretas de los estudiantes, así evitamos el riesgo de contraer del virus coxackie y otras enfermedades”, mencionó Susan Cárdenas.

Asimismo, se pidió que Sedam Huancayo pueda garantizar el agua, durante las 12 horas del día durante el horario escolar. No obstante, ante la falta de agua en diversos sectores, se ha pedido que usen el alcohol en gel o el alcohol líquido para la desinfección de manos. Incluso se ha pedido la desinfección de las superficies, que tocan los niños como mesas, sillas, juguetes y juegos mecánicos. La desinfección también alcanza a los espacios recreacionales y centros comerciales.