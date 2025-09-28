Las solicitudes para el retiro extraordinario de fondos de las AFP podrán realizarse a partir del martes 21 de octubre de 2025, mientras que los desembolsos comenzarán el jueves 20 de noviembre, según lo establecido en la Resolución SBS Nº 03444-2025, que regula el procedimiento operativo de la Ley Nº 32445.

De acuerdo con la norma, los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400) en un cronograma de hasta cuatro desembolsos, con un máximo de 1 UIT cada uno:

1er retiro (hasta 1 UIT): jueves 20 de noviembre de 2025.

jueves 20 de noviembre de 2025. 2do retiro (hasta 1 UIT): sábado 20 de diciembre de 2025.

sábado 20 de diciembre de 2025. 3er retiro (hasta 1 UIT): lunes 19 de enero de 2026.

lunes 19 de enero de 2026. 4to retiro (hasta 1 UIT): miércoles 18 de febrero de 2026.

El plazo para presentar solicitudes vence el lunes 19 de enero de 2026, es decir, 90 días después de iniciada la vigencia del procedimiento operativo.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, explicó que, en los próximos días, cada AFP deberá publicar un calendario de solicitudes en función del último dígito del DNI, así como habilitar una página web única para la recepción de pedidos, replicando la experiencia de retiros anteriores.

