Como una medida para fortalecer al sector pesquero, el gobierno aprobó, mediante decreto supremo, un nuevo modelo de fiscalización e inspección por procesos basada en riesgos, a cargo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Básicamente, lo que permite esta disposición es acortar el plazo para que las empresas pesqueras obtengan el certificado sanitario de exportación. Lo que demora actualmente hasta 25 días hábiles para langostinos y hasta 45 días hábiles para el atún, ahora solo tomará dos horas.

Según apuntó el saliente premier Pedro Cateriano el lunes pasado en el Congreso, esta medida busca genera mayor competitividad a las empresas, al reducir los costos de almacén, y competir con productos frescos, a la vez que genera predictibilidad y celeridad en los procedimientos.

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, indicó que esta nueva disposición ayudará por un lado a la autoridad a mejorar su fiscalización porque puede detectar problemas por zonas o plantas pesqueras, y orientar correctamente sus esfuerzos donde se necesite. Asimismo, ayudará a reimpulsar las exportaciones de productos frescos.

“Pero no solo los productos pesqueros se beneficiaran con el nuevo modelo. Otro beneficiado es la acuicultura, porque se dará importancia no solo a la post cosecha, sino también al cuidado durante las fases de cultivo, en los que se llevan registros de calidad de agua y alimentos por ocho meses, un esfuerzo que no es tomado en cuenta actualmente”, indicó Aljovín.

Resaltó también como aspecto positivo que aplicar este modelo es una “facilitación en la obtención de los certificados de exportación y la reducción en algunos costos por análisis, lo que en consecuencia mejora la competitividad de nuestra industria y es el camino al que tenemos que apuntar para sacar adelante al país”.

Por su parte, Adriana Giudice, gerente general de la empresa pesquera Austral Group, enfatizó que siempre una reducción de plazos tiene un efecto importante en las operaciones de exportación, ya que impactan en los costos que las empresas pueden afrontar por almacenaje o retraso en las entregas.

“Este modelo se ha adaptado a las necesidades diarias de los involucrados en la exportación del sector pesquero. Además, incentiva a todas las empresas para que registren sus plantas en la plataforma virtual que planea implementar Sanipes progresivamente para finales de año”, apuntó Giudice.

De ese modo, añadió, la autoridad sanitaria tendrá monitoreada la fecha de producción de los productos y, por su parte, las empresas obtendrán los certificados prácticamente de manera inmediata.

Erik Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), anotó por su lado que todo lo que sea digitalización de procesos es positivo. Sobre todo en las exportaciones. “Muchas veces los trámites son engorrosos, llevan horas, y suman pérdidas de oportunidades de calzar con un navío para exportar, o atender un pedido en el tiempo correcto”.

OTROS PRODUCTOS

No solo el atún y langostino entran en este régimen. En el caso específico de Austral suelen lidiar con plazos de 10 días hábiles para recibir el certificado de exportación de jurel y caballa, y de 6 días hábiles para el caso de harina y aceite, esto es sin considerar las posibles subsanaciones.

“Entiendo que en el caso de otras especies, como los moluscos y el atún el plazo podía ser mucho mayor entre 25 y 45 días calendario. Esto afectaba las transacciones comerciales y generaba una serie de perjuicios económicos en todos los involucrados”, enfatizó.

En esa línea, Guidice hizo hincapié en el hecho que se haya mantenido e incluso mejorado todos los estándares sanitarios para asegurar la calidad de los productos, lo que demuestra que la regulación está siendo más eficiente.

“De todos modos, estaremos a la expectativa de cómo se irá desarrollando este nuevo reto que ha trazado Sanipes para que desde el sector empresarial brindemos los aportes que consideremos necesarios”, finalizó.