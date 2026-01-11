La canasta agroexportadora peruana continúa ampliándose más allá de sus productos estrella tradicionales y suma nuevos protagonistas en los mercados internacionales. De acuerdo con un análisis de Comex Perú, al cierre de octubre de 2025 la piña deshidratada, el aceite de oliva virgen extra y la cúrcuma no solo mantuvieron un desempeño sólido, sino que ya habían superado los montos exportados en todo 2024.​

En el caso de la piña deshidratada, las exportaciones alcanzaron los US$ 13.5 millones, lo que significó un crecimiento de 88.1% frente al mismo período del año previo, impulsado por un aumento de 78.3% en el volumen despachado, que llegó a 1,082 toneladas. Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con compras por US$ 10.4 millones, mientras que Canadá duplicó sus pedidos hasta los US$ 2.1 millones. Junín concentró el 83.3% de los envíos, seguido de Ica y Piura.​

El aceite de oliva virgen extra, producto de alto valor agregado y habitualmente dominado por la oferta europea, también mostró una recuperación notable tras un 2024 golpeado por la escasez de aceituna. A octubre de 2025, los despachos sumaron US$ 10.9 millones, superando los US$ 7.5 millones de 2023 y multiplicando por cuatro lo logrado en el mismo período de 2024 (US$ 2.7 millones). Estados Unidos figuró como principal mercado, con US$ 3.8 millones, seguido por Chile (US$ 2.4 millones), España (US$ 2.1 millones) y Australia (US$ 1.7 millones).​

La cúrcuma registró envíos por US$ 8 millones y un crecimiento de 36.3% a octubre de 2025. Junín se consolidó como el principal proveedor, con el 64.2% de las exportaciones (US$ 5.1 millones), mientras que Países Bajos y España concentraron conjuntamente el 62.7% del total, seguidos por Canadá, México y Estados Unidos.