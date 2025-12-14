Las agroexportaciones peruanas cerrarán el 2025 con un crecimiento cercano al 20% respecto al 2024, lo que consolida al sector como uno de los principales generadores de divisas del país.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entre enero y octubre las ventas agrarias al exterior sumaron 11,569 millones de dólares, lo que constituye un aumento de 19.6% frente al mismo periodo del año pasado. Con ese ritmo, esa cartera espera que las exportaciones agrarias alcancen alrededor de 15,000 millones de dólares al cierre del año.

Por sectores

Las exportaciones agrarias tradicionales llegaron a 1,412 millones de dólares, con un salto de 40.9% interanual, impulsadas principalmente por el café sin tostar ni descafeinar, que generó 1,318 millones de dólares. Le siguieron los azúcares de caña refinados y otros azúcares de caña, que también mostraron incrementos de dos dígitos. Solo estos tres productos concentran más del 97% de las ventas tradicionales.

En el bloque no tradicional, las exportaciones alcanzaron 10,157 millones de dólares, lo que significó un avance de 17.2% frente al 2024. Los arándanos frescos encabezaron el ranking con 1,806 millones de dólares y una participación de 17.8%, seguidos por las paltas (1,353 millones), las uvas frescas (864 millones) y el cacao en grano crudo (844 millones).

Otros productos con fuerte contribución al alza fueron el mango congelado, el carmín de cochinilla, la manteca de cacao, las frutas variadas y el cacao en polvo, todos con tasas de expansión muy superiores al promedio del sector.