Recuperar la actividad turística en el sur del país será una tarea muy dura y larga porque el daño provocado por la crisis política la ha puesto en una situación muy crítica, señala Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo.

En entrevista con Correo dijo que el año turístico del 2023 está casi perdido y que las más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a este rubro.

¿Qué se espera del turismo en medio de la crisis?

El turismo es uno de los cuatro motores de la economía, que yo defino como los cuatro fantásticos. Además, está la minería, que también está afectada, así como la agroindustria y la pesca. El turismo es hoy el sector más crítico de los cuatro. Salíamos de la pandemia y, cuando se pensó que se recuperaría, entra Castillo con un gobierno nefasto, con el ministro congresista (Roberto) Sánchez que no hizo absolutamente nada por el turismo. Ahora, el ministro (Luis) Helguero está más dedicado a apagar incendios que gestionar un sector que está en crisis.

¿Está a su suerte?

El turismo, paradójicamente, es un sector descentralizador por excelencia porque los principales atractivos turísticos del país no están en Lima. El patrimonio arqueológico de Perú está en las provincias. En el norte está Kuélap, Huaca Sol y la Luna, Chan Chan; en el sur está el principal atractivo turístico peruano para el mundo: Machu Picchu, además del lago Titicaca y el cañón del Colca. Es curioso, el sector que más protesta contra Boluarte, presidenta legítima elegida en la plancha de Castillo como vicepresidenta, es gente que la llevó al poder.

El turismo es vital para la economía de miles de personas.

El que se afecta realmente es el peruano porque el turismo es una cadena que involucra no solo la línea aérea, los hoteles de cinco estrellas, restaurante cinco tenedores, el transporte, el guía turístico y todo lo que se mueve alrededor de esta actividad económica. Hay que entender bien que no se afecta al extranjero que viene al Perú, muchos piensan así y es equivocado. El extranjero que viene a Perú ve que hay problemas se va a otro país. El turista programa su viaje con anticipación. Probablemente en diciembre, cuando empezó esta convulsión política social, muy pocos han programado una visita a Perú en 2023.

Las micro y pequeñas empresas del sector...

El sector turismo tiene gran impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, están los negocios chicos de comida, de transporte, la guía de turismo; es la gente que sufre, es la que la está pasando muy mal. El sur, que tiene los mayores atractivos turísticos desarrollados respecto de otras partes del país, que tiene al turismo como fuente principal de desarrollo, es el que genera más problemas en la economía del país. Para mí, el año turístico 2023 está casi perdido.

Genera millones de empleos.

En el 2023 serán cuatro años de crisis para el turismo y la gente pierde su empleo, pero al final termina haciendo cualquier trabajo informal. El objetivo de la izquierda es que haya siempre pobres. Se nota que hay menos manifestaciones públicas, pero el daño ya está hecho. El turista no sabe, ante la sensación de inestabilidad e incertidumbre de Perú, en qué momento hay una movilización.

¿Se le ha hecho mucho daño al sector turismo?

Se le ha hecho un daño tremendo, el turismo peruano está en un estado de coma, tiene que despertar el país para salir de este estado; se está afectando a los más vulnerables porque dejarán de tener ingresos de un sector que es descentralizado.

El golpe al turismo está casi consolidado. Entonces, de repente a fin de año llega un poco más de turistas. El turismo es una experiencia vivencial, si un turista extranjero va un lugar donde no lo pasará bien, no tiene sentido que quiera regresar, y seguro no lo recomendará a sus amigos. Los pocos que lleguen dirán “no vengan a Perú”.

Alfredo Ferrero

Ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Abogado especializado en negociaciones e inversiones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en negociaciones e inversiones por la Escuela de Leyes de Harvard.