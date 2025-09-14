Para el presidente de Comex Perú, Alonso Rey, en Perú se estimula la informalidad por lo complicado que es el proceso para pagar impuestos y tener un Código Tributario muy castigador. En diálogo con Correo señaló que es urge la inversión privada, sobre todo para desarrollar proyectos mineros, como los que hay en Cajamarca, una de las regiones más pobres del país.

¿Qué opinión le merece el Presupuesto 2026?

Estamos gastando mucho en gasto corriente, en planilla. La única forma que salga ese dinero es mediante los impuestos y los pagamos todos los peruanos. También sale a través de deudas, que igual vamos a pagar todos los peruanos. Estamos hablando de una mayor deuda pública. Si no hay impuestos, es deuda pública. Primero tenemos que generar inversión privada extranjera para que se genere trabajo, para que existan impuestos. Lo que no veo en el presupuesto es la inversión en digitalización y en reducción de la burocracia y trámite.

¿Pagar impuestos es muy complicado en el Perú?

Para pagar Impuesto a la Renta o el IGV se necesita un montón de formularios, tener contadores o asistentes tributarios porque no es fácil. Si hiciéramos la legislación mucho más fácil para pagar impuestos, habría más recaudación. Los informales no pagan impuestos porque es muy complicado, tienen que dejar de trabajar para ir a pagar impuestos y ser formales. Pero hay otra punto: Las municipalidades son una barrera burocrática absoluta, nadie los puede intervenir, nadie puede hacer nada, lo que está mal porque espanta al formal.

Es decir, se hace propicia la informalidad...

Tenemos que reducir la tramitología. En vez de sancionarlas y perseguirlas tenemos que capacitar y dar asistencia a todas las mypes y pymes para facilitarles el pago de impuestos. El 85% de la PEA, o sea, la población económicamente activa, no tiene educación superior. Para entender las normas tributarias se necesita tener más conocimiento. En Perú, la gente no tiene toda la educación necesaria para entender las normas tributarias.

¿El desconocimiento de las normas tributarias hace que se cometan muchos errores y el contribuyente sea sancionado?

Sí, sí. El Código Tributario es castigador, tenemos que cambiar esa mentalidad. Por ejemplo, en Chile, la sanción que le aplican al contribuyente es dependiendo del grado de instrucción de educación. Entonces, si alguien solo ha acabado secundaria, no lo puedo multar igual que alguien que ha acabado la universidad. El primero no tiene las capacidades para interpretar correctamente las normas y si se equivoca lo persiguen, le cierran el negocio. El contribuyente tiene que gastar miles y miles de soles en asesorías y en defenderse hasta llegar a la Corte Suprema que se demora ocho años.

¿El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) tiene poco fondo para afrontar emergencias?

Yo creo que el Estado siempre tiene que gastar menos porque ese gasto es plata de nosotros, de los peruanos. Lo que está haciendo el Congreso es una barbaridad, pretende elevar la pensión de todos los maestros jubilados, es fácil para ellos porque no gastan de la suya. Creo que al Congreso hay que pagarle lo mismo que ellos han declarado de Impuesto a la Renta en los últimos 10 años, si no pagó, qué pena, no recibes nada.

Otro gran generador de gastos es Petroperú, ¿qué recomienda en este sentido?

Lo primero que habría que hacer con Petroperú es poner personal idóneo. No se puede poner a exsindicalistas a manejar una empresa de la calidad de Petroperú, esto no sucede en el sector privado. Solo sucede cuando una empresa se maneja políticamente y no correctamente. Segundo, se debería haber aplicado lo que había propuesto el directorio que presidió el señor Oliver Stark. Él propuso reducir personal y reducir todos los gastos de Petroperú y sacar adelante a la empresa. ¿Por qué no se hizo eso? Porque todos siguen ganando buena plata y no hacen nada. Lo más triste es que ganan plata que ni siquiera la produce Petroperú, sino el Estado se la tiene que dar.

Estamos próximos a una campaña electoral...

Sí, si no hay una certidumbre o una política de querer hacer lo correcto, de parte del próximo gobierno, los inversionistas dejará de invertir y esperarán, que es malo porque no genera trabajo. Si bien es cierto que los minerales siguen subiendo, tenemos que promover la explotación de todas las minas pendientes. Hay muchos proyectos como Michiquillay y La Granja, en Cajamarca, y Zafranal, en Arequipa, que están para desarrollarse. En Cajamarca, que es la región más pobre, hay como 5 proyectos que harían que esta región deje de ser pobre.

Alonso Rey

Presidente de Comex Perú

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Comparative Law (M.C.L.) de la Universidad de Illinois. Fundó el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Director del Banco Falabella, de Lima Gas y otras empresas.