El Gobierno de Argentina decidió suspender durante 30 días las exportaciones de carne vacuna, uno de los motores de su economía, mientras ultima “medidas de emergencia” contra el aumento de los precios en el mercado interno, una decisión que ha generado polémica y llevado a las entidades agropecuarias a convocar a un paro.

“No podemos seguir viendo cómo la carne crece en los precios sin ningún justificativo. Lo más llamativo es que crece el precio de la carne y baja el consumo. No es que el precio sube porque la demanda crece. Hoy estamos consumiendo el nivel más bajo de carne. Y crecen los precios sin parar”, criticó este martes el presidente, Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario consideró que “el tema de la carne se desmadró” y se mostró tajante: “Lo que tenemos que hacer es volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de comprar de un argentino, no con la capacidad de compra de quien exporta del exterior”.

Evitar “prácticas especulativas”

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, uno de los países con mayor consumo de carne de vaca pero que ha caído a su mínimo histórico por la situación económica -la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año fue 17,6 %-, informó de que “como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno”, se decidió instrumentar un conjunto de medidas de “emergencia” tendientes a “ordenar el funcionamiento del sector”.

También para “restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior”.

Así, mientras se terminan de implementar esas medidas, se adelantó que las exportaciones de carne vacuna estarán cerradas durante un período de 30 días.

Una decisión que Fernández comunicó a representantes del sector que componen el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.

“La charla con los exportadores fue muy correcta, en buen tono. Ellos entienden el problema que hay. No les gusta la solución, está claro, pero entienden. Les dije: ‘ayuden a poner en orden el mercado interno y abrimos las exportaciones’”, aclaró hoy el presidente.

En la foto se aprecia a trabajadores llevando carne de res en una carnicería en Buenos Aires, Argentina. (JUAN MABROMATA / AFP)

El “boom” de China

Fernández señaló que en 2019, cuando llegó al poder tras los cuatro años de Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), recibió una “total apertura al sector”.

“Cada vez es menor el peso del novillo que se faena, lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 pesos (US$ 2,66) a alrededor de 800 pesos (US$ 8,50) el kilo de asado, por tomar un ejemplo. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados. Favorece siempre al más poderoso, en este caso el que produce”, subrayó.

El mandatario hizo referencia al “boom” de China como demandante de carne argentina, ya que hoy el 75 % de lo que se exporta va al gigante asiático: “Lo que también pasó es que como la demanda fue tan grande, el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los precios del mercado interno”.

“Ha sido una gran tentación la aparición de China comprando carne, porque pagan precios muy altos y para todos se vuelve una oportunidad única”, enfatizó, y llamó a “terminar con los exportadores que exportan carne como exportan camisas”, al remarcar que “para poder ser exportadores de carne hay que cumplir ciertos requisitos”.

Convocatoria a paro

La medida, además de generar fuertes críticas por parte de miembros de la oposición y representantes del sector exportador, llevó a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias a convocar a un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna del 20 al 28 de mayo.

“Es un error el cierre de exportaciones de carne. Marcha atrás para el desarrollo y crecimiento de la ganadería”, expresó en Twitter la entidad Confederaciones Rurales Argentinas.

Ya en abril pasado, las cuatro mayores patronales del sector agropecuario rechazaron otras medidas anunciadas por el Gobierno para intentar frenar la escalada en los precios de los alimentos en el mercado doméstico, que ya establecía mayores requisitos para la exportación de carne vacuna.

Fuente: EFE