El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú convocó al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Lima para abordar la situación de ciudadanos peruanos que decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas rusas.

Durante la reunión, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa entregaron al funcionario ruso una lista con los connacionales registrados por la Cancillería.

La finalidad es que las autoridades rusas proporcionen información urgente sobre la situación, ubicación y estado de salud de estos ciudadanos. Además, se recordó que, conforme a la Constitución peruana, todo ciudadano debe solicitar autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de servir en fuerzas armadas extranjeras.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.



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Embajador en Moscú intensificará coordinaciones

La Cancillería también dispuso que el embajador del Perú en Moscú refuerce las coordinaciones con las autoridades rusas para atender esta problemática.

El objetivo es mantener comunicación directa con las instituciones del país europeo y obtener información actualizada sobre los peruanos involucrados.

Crean grupo multisectorial para investigar posibles delitos

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a representantes de diversas instituciones del Estado para evaluar acciones conjuntas.

Entre las entidades convocadas se encuentran:

Ministerio Público

Ministerio del Interior

Policía Nacional del Perú (PNP)

Ministerio de Defensa

Ministerio de Trabajo

Estas instituciones acordaron conformar un Grupo de Trabajo ad hoc, que tendrá como función realizar seguimiento a las acciones de cada sector y evaluar posibles delitos como:

Trata de personas

Tráfico de migrantes

Asimismo, se anunció que se impulsará una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los riesgos de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

Cancillería desmiente retiro de peruanos de embajada en Moscú

El Ministerio de Relaciones Exteriores también desmintió información que circulaba sobre el supuesto retiro de ciudadanos peruanos de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

La entidad aclaró que dichos reportes no son ciertos, y reiteró que las autoridades diplomáticas permanecen atentas ante cualquier solicitud de apoyo consular.

Se habilitan canales de contacto para connacionales

La Cancillería informó que la Sección Consular del Perú en la Federación Rusa permanece disponible para atender comunicaciones de los ciudadanos peruanos.

Los canales habilitados son:

Celular de emergencia: +7 8 985 389 06 60

+7 8 985 389 06 60 Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru