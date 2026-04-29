El proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay, continúa en su etapa de construcción y ya registra un avance del 38%, con la meta de iniciar la producción de cobre hacia finales de 2027.

De acuerdo con voceros de Southern, el cronograma se mantiene sin cambios luego de que el Gobierno autorizó recientemente el inicio de operaciones, tras el cumplimiento de requisitos pendientes. En ese marco, la empresa prevé obtener su primer cátodo de cobre en agosto de 2027, lo que marcaría el arranque de la fase productiva en el yacimiento La Tapada, uno de los dos depósitos del proyecto.

Con una inversión estimada en 1,800 millones de dólares, Tía María no solo representa una de las principales apuestas mineras en el sur del país, sino también una fuente relevante de empleo en su etapa de construcción. Hasta el momento, el proyecto generó más de 4,200 puestos de trabajo, de los cuales una parte corresponde a trabajadores de la provincia de Islay.

En términos de avance físico, se habrían movilizado cerca de 7.5 millones de toneladas de tierra en las labores iniciales, mientras que la infraestructura energética también muestra progreso con la construcción de la subestación eléctrica principal y la instalación de una línea de transmisión de 220 kilovoltios.

Según la empresa, una vez en operación, el proyecto minero Tía María debería alcanzar una producción anual de alrededor de 120 mil toneladas de cátodos de cobre a partir de 2028, en línea con sus estimaciones iniciales.

El desarrollo del proyecto se retoma tras varios años de paralización debido a conflictos socioambientales vinculados principalmente al uso de recursos hídricos y preocupaciones ambientales.

Cabe recordar que Southern Copper, filial del Grupo México, mantiene también una cartera de proyectos en tales como las minas de cobre de Toquepala y Cuajone en Ilo, así como otros proyectos en etapa de exploración, entre ellos Los Chancas y Michiquillay, con una inversión que superaría los 10.300 millones de dólares.