En una ceremonia en la que participaron las autoridades políticas más representativas, ayer se inició PERUMIN 37 con la inauguración de la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), feria que da a conocer los adelantos tecnológicos que permiten hacer de la minería una actividad menos invasiva.

En la ceremonia, Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37, destacó que la feria congrega a más de 800 empresas y delegaciones de 16 países, con Alemania como nación aliada.

“EXTEMIN va mucho más allá de ser una vitrina comercial: es un escenario para acercarnos y ver cómo la tecnología puede ayudarnos a construir una minería cada vez más sostenible, competitiva y cercana a las comunidades”, señaló.

Enrique Alania, presidente de EXTEMIN, destacó que esta edición se proyecta como una de las más amplias y participativas en la historia de la feria y será, sin duda, una oportunidad invaluable para que las organizaciones participantes, representadas a través de sus profesionales, compartan conocimientos, visiones y propicien sinergias que impulsen el avance sostenible de la actividad minera.

Compromiso

Jimena Sologuren también saludó la participación de jóvenes profesionales y de los 37 becarios de PERUMIN provenientes de 20 regiones del país, quienes representan el futuro de la industria.

Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), destacó que EXTEMIN es reflejo del compromiso de la industria con la innovación, la sostenibilidad y la generación de oportunidades.

“Nuestra industria solo puede sostenerse y legitimarse en el tiempo si se hace de manera responsable, transparente y centrada en las personas. Cada stand y cada propuesta tecnológica son un mensaje de confianza hacia el Perú y hacia las comunidades”, afirmó.

La inauguración también puso en relieve iniciativas como PERUMIN Hub, PERUMIN Inspira, el Foro TIS y la Alameda de la Academia, que reconocen la innovación, la investigación y el emprendimiento en el sector.