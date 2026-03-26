El candidato Mesias Guevara respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una participante de Áncash quien le consultó sobre cambios normativos y presupuestales para priorizar la reducción de riesgos de desastres frente a la respuesta reactiva en los tres niveles de gobierno. Guevara reconoció que Perú se ubica en una zona altamente vulnerable a terremotos, inundaciones y desbordes de ríos.

El postulante planteó consolidar la coordinación entre Indeci, Senepred y las oficinas de defensa nacional de cada Gobierno Regional. Asimismo, indicó que actualmente los presupuestos se manejan de forma inadecuada porque están centralizados en Indeci a nivel nacional, mientras el COEN solo intercambia información.

“El COEN simplemente están con intercambiando información. Por eso nosotros planteamos que tiene que privilegiarse lo que son las medidas eminentemente preventivas, ¿cómo? Descolmatación de ríos”, propuso.

Guevara insistió en adoptar medidas preventivas como la descolmatación de ríos y la protección de vías de comunicación. Sostuvo que estas acciones deben ejecutarse de manera coordinada en todos los niveles de gobierno.

El candidato enfatizó el uso intensivo de tecnología satelital para la prevención de desastres. Explicó que Perú cuenta con el satélite PerúSat, el cual no se utiliza adecuadamente.

“Por eso le decimos al Ministerio de Defensa a través de CONIDA, que se deje de vainas pues que use de manera adecuada lo que son las imágenes que se están sosteniendo y que nadie lo está procesando de manera adecuada. Es urgente y necesario que hagamos prevención antes que tengamos una función reactiva”, explicó.

Finalmente Guevara destacó la capacidad de su partido y explicó que sabe implementar estas medidas preventivas. El candidato cerró su intervención reafirmando la necesidad de pasar de la respuesta a la prevención efectiva de desastres naturales.