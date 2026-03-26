El candidato Paul Jaimes respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una participante de Puno, quien le consultó sobre reformas para que los programas sociales permitan superar la pobreza de manera sostenible en poblaciones vulnerables. Jaimes planteó que la pobreza se reduce impulsando mega proyectos específicos para regiones como Puno.

El representante del partido Progresemos anunció el inicio inmediato de actividades para la explotación del litio en Puno. En esa línea, indicó que esta iniciativa generará puestos de trabajo para millones de peruanos.

Jaimes propuso declarar todas las zonas francas con límites fronterizos libres de impuestos. Sostuvo que esta medida reactivará la economía nacional de manera integral.

El postulante también planteó que el Estado debe evitar entorpecer donde no llega efectivamente con servicios. Reconoció problemas específicos como la falta de agua y desagüe en zonas altas, donde las familias cargan baldes diariamente.

Jaimes anunció la priorización de empresas prestadoras de servicios de agua y desagüe a lo largo del país. Hizo énfasis en atender a las poblaciones de las alturas que enfrentan además extorsiones.

“Si el Estado no ha llegado, entonces que no estorbe”.

El aspirante a la presidencia propuso elevar al 10% el porcentaje de contratación de personas con discapacidad en el Estado. Finalizó su intervención recordando la filosofía de Progresemos que defiende a los animales y a quienes no tienen voz, resaltando el popular símbolo del perrito del partido.