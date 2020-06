El martes pasado, sesionó de manera virtual la Comisión del Congreso de la República encargada de la reforma integral del Sistema de Pensiones. David Tuesta, exministro de Economía, fue invitado y su propuesta se basó en una Pensión Ciudadana de 200 soles como base para todos los peruanos, sin excepción, a partir de los 65 años. Aquí se incluye tanto a los trabajadores formales como informales.

La presidenta de la Asociación de las AFP, Giovanna Prialé, se refirió a la propuesta de Tuesta en el Congreso. Resaltó dos temas fundamentales. Primero, el hecho de referirse a una cobertura al 100% de acceso a pensiones y, no como ahora, que se considera a un segmento de trabajadores dependientes.

“La discusión estaba girando en torno a los que ya tienen cobertura, pero David Tuesta recalcó cómo hacemos con los que no pueden ahorrar, o tienen ingresos bajos. Ese aporte es fundamental, para que la Comisión de Reforma, a partir de ahora centre su análisis en una visión más abierta e inclusiva”, afirmó.

Por otro lado, resaltó la idea de esta Pensión Ciudadana que propone Tuesta y que es distinta a la Pensión 65, que es un programa de asistencia de carácter temporal. “El extitular del MEF propone que todos los peruanos, independientemente de su situación económica, deberían tener acceso a una pensión ciudadana equivalente a 200 soles, a partir de los 65 años”, explicó Prialé. Esto permitirá tener un ingreso fijo para cubrir sus necesidades básicas.

“Ese cambio en el paradigma es muy importante, es pensar que la población tiene derecho a una pensión y al ser una pensión universal se debe financiar con impuestos. Porque es la manera más eficiente que el Estado le devuelva a la población parte del aporte que hace todos los años pagando, por ejemplo, el Impuesto a la Renta, o cuando está pagando el IGV cada vez que hace una compra”, señaló Prialé a este diario.

La representante de las AFP espera que los aportes de Tuesta sean acogidos por el Congreso de la República. Afirmó además que la AAFP viene impulsando el tema de una pensión mínima hace cinco años. Y resalta la importancia de incluir esos bolsones de la población que ahora no forma parte de la seguridad social. “Saludamos la discusión de incluir a los trabajadores informales, también el concepto de pensión ciudadana”.

Siempre fondos privados

Acorde con lo expuesto por el exministro Tuesta, Giovanna Prialé enfatizó la importancia de mantener los fondos en el sistema privado. Pone como ejemplo la actual pandemia en el que, pese a que la complicada situación económica, cerca de 3,5 millones de personas (la mitad de los trabajadores afiliados) pudieron hacer uso del dinero que tenían ahorrado. En total, 17 mil millones de soles, cerca del 12% de todo el fondo de pensiones.

“La cuota individual de capitalización tiene una ventaja sustantiva con respecto a un régimen de reparto. En el caso de la ONP, la gente no sabe cuánto aportó porque no tiene una cuenta individual. La cuota individual de capitalización es mucho más potente, es un dinero intangible e inembargable. Los trabajadores han podido acceder a su dinero en un momento de dificultad, lo que no hubiese pasado si estaba en manos de un sistema público como la ONP”, puntualizó.