El acceso al agua por red pública casi no avanzó en la última década, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Entre 2017 y 2025, la población atendida aumentó en cerca de 2.5 millones de personas.

Pero no alcanzó para seguir el ritmo de crecimiento poblacional porque la cobertura nacional cayó de 83.9% a 83.3%, según los Censos de Población y Vivienda del INEI. Así, más de 5 millones de personas aún no tienen acceso a este servicio, casi 670 mil más que en 2017.

La cobertura urbana bajó de 90.5% en 2017 a 88.7% en 2025, el número de personas sin servicios subió en más de 700 mil. Más de la mitad de quienes hoy no tienen agua por red pública vive en zonas urbanas. En cambio, en el ámbito rural la cobertura aumentó de 58.9% a 61.1% por un menor crecimiento poblacional y un mayor número de personas atendidas.

Rezago

El IPE explica que el rezago urbano es porque las ciudades crecen de forma desordenada. Según sus cálculos, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, que dificulta y encarece la ampliación de las redes. En las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, el costo unitario de conexión puede ser hasta 25 veces mayor, según datos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Según un estudio de la Sunass, la pobreza multidimensional (carencias de servicios básicos como agua potable, saneamiento), más allá de los ingresos monetarios, bajaría 5.7 puntos porcentuales y en 9.02 puntos en las zonas rurales con el acceso universal al agua potable y saneamiento en Perú.

Y si la población de Perú tiene acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional bajaría de 39.7 % a 34.03 %. En el ámbito rural, bajaría de 78.91 % a 69.89 %.