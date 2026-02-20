La elección José Balcázar como presidente de transición ha generado una serie de interrogantes sobre la línea económica que seguirá su gestión.

En entrevista con RPP dijo que se mantendrá la línea macroeconómica del país y descartó cambios que generen incertidumbre en los mercados porque es muy importante la estabilidad de la economía.

Así, afirmó que evaluará el desempeño de los ministros, especialmente a los que manejan la economía, descartando cambios innecesarios en el gabinete. “No tenemos mucho tiempo para estar haciendo ensayos de cambios de gabinete si no amerita una cosa urgente”, precisó.

Ayer sostuvo una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

En tanto, representantes de gremios empresariales, como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), exhortaron al gobierno de Balcázar a garantizar la estabilidad económica y condiciones de predictibilidad para las inversiones en el país, especialmente en sectores estratégicos como el de hidrocarburos.

Petroperú

Sobre esta empresa, admitió que es un tema que no maneja, pero que es un problema técnico que se tratará con asesores del Ejecutivo y del Legislativo, que se necesita dialogar a fin de dar una solución, buscando un consenso político.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, dijo a Correo que por ser Balcázar de una posición política distinta a la de José Jerí, que estaba impulsando una reestructuración de la petrolera, “se asume que habrá cambio de rumbo”.

El problema, según explicó, es que la empresa necesitarán, por lo menos, $ 1,300 millones para cubrir el déficit de capital de trabajo. “Estimo que no les queda otra alternativa que tomar recursos de la caja fiscal, nuevamente”, aseveró.

Balcázar, que es abogado laboralista, aseveró que la empresa tiene una parte laboral muy fuerte y que se necesita consensuar.

Gutiérrez indicó que los sindicatos no tienen peso alguno en Petroperú porque convocaron a un paro y fracasaron.

Preocupa, dijo, que por dar prioridad al tema laboral se agravará el problema de la empresa y puede acentuar el desabastecimiento de combustibles en el país.

“No hay tiempo para buscar el consenso (entre los trabajadores y la empresa) porque necesita fondos, con mucha urgencia para no paralizar operaciones”, comentó.