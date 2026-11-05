El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que los riesgos asociados a El Niño serán temporales y no generarán una recesión en el mundo. En este sentido, destacó la fortaleza de la economía peruana para hacer frente los embates de este fenómeno climático.

Fue durante su presentación en la 60.ª Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) 2026 que se realiza en Lima y que mañana se clausura.

Se refirió también al crecimiento de los servicios financieros en la red, que generan nuevas oportunidades para acceder a una serie de productos. Pero advirtió que existe un gran riesgo en los ciberataques porque pueden comprometer la competencia entre las entidades financieras.

Ello, porque los ataques informáticos serán cada vez más sofisticados y obligarán a las instituciones financieras a reforzar sus mecanismos de protección.

“Van a venir ataques cada vez más poderosos y lo que nos preocupa es que probablemente limite la competencia”, comentó.

Velarde adelantó que el BCR evalúa establecer requisitos adicionales de ciberseguridad para las entidades financieras que busquen conectarse a los sistemas de pago.

Preparados

Al respecto, Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), señaló que Perú tiene las condiciones para recibir entidades bancarias que operen completamente de formas digital.

“En el Perú hemos logrado que el 100% de operaciones de los bancos puede ser digital. El Perú está listo para que venga un banco 100% digital”, afirmó.

Sin embargo, refirió que el principal reto será garantizar que esas entidades tengan la infraestructura tecnológica, el personal especializado y los recursos necesarios para enfrentar posibles ataques informáticos.

“Es una gran ventaja, un gran ahorro un banco que se digitaliza, pero viene un nuevo set de riesgos”, comentó.