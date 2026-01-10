Según el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, la economía peruana sigue mostrando un alto dinamismo, lo que se refleja en los principales indicadores, entre ellos el Producto Bruto Interno (PBI), que cerraría el 2025 con una expansión de 3.3%.

Explicó, en la conferencia virtual sobre Programa Monetario Enero 2026, que ese dinamismo se refleja en la confianza empresarial y la confianza de los consumidores.

Así, se refirió a la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, haciendo hincapié que si bien en diciembre retrocedieron 10 de de los 12 indicadores, todos se mantiene arriba de los 50 puntos, es decir, está en el tramo optimista.

Solo los indicadores la Economía a 12 meses y la Inversión de su Empresa a tres meses registraron un alza.

Así, refirió que para los primeros meses (del 2026) y para el cierre del año, según el estimado del BCR, el crecimiento del país sería de 3%, menos al 3.3% del 2025, “asumiendo que hay algún impacto electoral, que a diciembre todavía no se mostraba”.

Armas señaló que la actividad económica tendrá un gran impulso en las actividades no primarias, como construcción, comercio y manufactura.

Petroperú

Sobre esta empresa, Armas ratificó que el rescate financiero del cual ha sido objeto por parte del Estado ha tenido un impacto negativo en las cuentas fiscales.

“El año pasado (...) el Tesoro Público tuvo que honrar garantías (...) equivalente a S/ 3 mil millones, el año previo le hizo una capitalización por su flujo de caja negativo del orden de S/ 4 mil millones”, precisó.