Los resultados de las elecciones generales 2026, que ayer fueron proclamados y que dieron el triunfo al partido político Fuerza Popular, acentuó el optimismo de los empresarios que tienen operaciones en el Perú.

Así, en junio, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), los 12 indicadores que toma en cuenta para consultar a los inversionistas están en el tramo optimista, mayor a 54 puntos.

En ese sentido, los indicadores que más destacan son los relacionados a la Situación de sus Empresas y la Demanda de sus Productos, que registran los más altos puntajes. Ambos, a 12 meses, pasaron de 63.4 y 66.3 (mayo) a 70.3 y 71.3 puntos, respectivamente.

Los ánimos de los inversionistas también son altos en cuanto al desempeño de la economía. A tres meses pasó de 46.2% (tramo pesimista) a 55.5 puntos. En tanto, a 12 meses pasó de 55.9 a 68.8 puntos.

Empleo e inversión

La encuesta también da cuenta de que los ánimos de los inversionistas también se incrementaron, aunque moderadamente, en los indicadores correspondientes a la intención de Contratar Personal y en la Inversión de su Empresa.

Así, entre mayo y junio, las expectativas de contratar personal pasaron de 56.4 a 56.6 puntos. Mientras que la intención de invertir pasó de 57.2 a 57.5 puntos.

Mientras que a 12 meses pasaron de 56.2 a 55.3 puntos (contratación de personal) y de 63.7 a 67.2 puntos.

En abril del 2026, los 12 indicadores que se toman en cuenta la mencionada encuesta del BCR cayeron. Solo el correspondiente a la Economía a tres meses pasó al tramo pesimista (de 52.0 en marzo a 44.6 en abril).