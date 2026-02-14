Los indicadores adelantados de enero siguen mostrando un buen desempeño, lo que se está reflejando en el comportamiento de la economía nacional, que empezó el 2026 con un buen resultado, según el gerente de Política Monetaria del BCR, Carlos Montoro.

En ese sentido, durante la conferencia de prensa virtual sobre el Programa Monetario de Febrero 2026, estimó que en enero del 2026 la economía habría registrado un crecimiento de aproximadamente 3.2%.

Explicó que en la actividad primaria se registró una caída en el sector pesquero, pero en la actividad no primaria se observa una tasa de crecimiento importante, principalmente en el sector construcción.

Respecto de los indicadores que hacen que el BCR tenga un estimado del comportamiento de la economía en el primer mes del año 2026, Montoro señaló que el IGV interno (por consumo dentro del país), en el cuatrimestre de octubre 2025 a enero 2026, está creciendo a tasas reales de 5.9%.

En tanto, el consumo interno de cemento aumentó a tasas de 7.3% en el mismo cuatrimestre, lo que se refleja en el sector construcción.

Del mismo modo, refirió que las importaciones de bienes de consumo duradero (vehículos, artefactos eléctricos, etc.) también creció a tasas por encima de 20% en el último cuatrimestre.

En ese sentido, precisó que solo en enero las importaciones registraron un crecimiento por encima de 38%. “Además, tenemos un buen dinamismo en la producción de electricidad, que crece alrededor de 2.6%, comentó.

Año anterior

Sobre el crecimiento de la economía en el 2025, Montoro manifestó que el BCR espera que haya cerrado en aproximadamente 3.4%, mayor a la tasa estimada en diciembre por esta institución (3.3%)

“En diciembre, hay una ligera caída en el producto primario por minería e hidrocarburos, pero en el sector no primario destaca el crecimiento de la construcción, principalmente el consumo de cemento”, refirió.

La información oficial de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del año 2025 será publicado este domingo 15 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con los datos de diciembre.