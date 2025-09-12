El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) redujo su tasa de interés de referencia (TIR) en 25 puntos básicos y pasó de 4.50 a 4.25% en línea con el desempeño de la inflación registrada en agosto.

En un comunicado explicó que en agosto la tasa mensual de inflación fue -0.29% y la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.08%.

Además, la tasa de inflación a 12 meses pasó de 1.7% en julio a 1.1% en agosto, principalmente por la corrección, más rápida de lo esperado, de los precios de algunos alimentos.

Otro factor que tomó en cuenta el BCR para bajar su TIR fue la tasa de inflación interanual sin alimentos y energía, que del 1.7% de julio pasó a 1.8% en agosto, casi cerca del centro del rango meta.

Créditos

En ese sentido, una reducción de la TIR implica que el BCR está aplicando una política monetaria expansiva, lo que conlleva a reducir el costo de los créditos formales.

Es decir, las tasas de interés irán disminuyendo gradualmente, inicialmente las que se cobran entre las entidades financieras, las que luego trasladarán a sus clientes.

El BCR también precisó que, en agosto, la mayoría de los indicadores de situación actual de la economía mejoraron, mientras que los de expectativas sobre la actividad económica registraron resultados mixtos.

“Casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial”, precisó.