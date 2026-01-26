El gasto tributario potencial para 2026 ascendería a S/ 26 350 millones, equivalente al 2,16% del PBI y al 12,7% de la recaudación tributaria proyectada, según estimaciones basadas en el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029.

El objetivo de estos incentivos es reducir la carga tributaria en sectores estratégicos para impulsar inversión, empleo y formalización. En ese contexto, el 2026 concentra la entrada en vigencia de regímenes especiales cuya evaluación anticipada es clave para la planificación tributaria empresarial.

Así lo explicó Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF), al detallar los principales beneficios vigentes.

Incentivos para el sector turismo

Desde el 1 de enero de 2026 rigen nuevos incentivos para el turismo. Destacan las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), que permiten a nuevas empresas acceder a una tasa reducida del Impuesto a la Renta que inicia en 0% y aumenta gradualmente hasta 15%.

Además, se habilitan:

Depreciación acelerada de edificios y construcciones

de edificios y construcciones Deducciones adicionales por servicios de guías, artesanos y actividades culturales

por servicios de guías, artesanos y actividades culturales Recuperación anticipada del IGV para proyectos de inversión turística de gran escala, mejorando la liquidez

Nuevo régimen para la agricultura

En 2026 se consolida un régimen tributario para pequeños productores agrarios y empresas fuera de Lima Metropolitana y el Callao:

Pequeños productores con ingresos reducidos: inafectos del Impuesto a la Renta

Ingresos intermedios: tasa baja y definitiva

Empresas agrarias: tasa preferencial del 15% por varios años

Se suman beneficios como depreciación acelerada en riego y deducciones adicionales por compras a pequeños productores formalizados.

Reintegro del IGV

La normativa establece un reintegro del IGV para productores y empresas agrarias fuera de Lima y Callao que vendan bienes exonerados, equivalente al IGV pagado en adquisiciones desde el 1 de enero de 2026. El beneficio estará sujeto a reglamento pendiente y será exclusivo (incompatible con otros beneficios sectoriales).

Investigación, innovación y tecnología (I+D+i)

Las empresas que invierten en I+D+i mantienen la deducción adicional del Impuesto a la Renta, con vigencia ampliada hasta 2028 y aprovechamiento de proyectos calificados hasta 2030.

Desde 2026 se refuerza la fiscalización, por lo que será clave contar con documentación y seguimiento técnico para sustentar el beneficio ante revisiones de la Administración Tributaria.

Cine y audiovisual

Se fortalecen los incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual con:

Deducciones o créditos tributarios por aportes y donaciones a proyectos calificados

por aportes y donaciones a proyectos calificados Certificados negociables para recuperar parte del Impuesto a la Renta o del IGV asociado a la producción

El objetivo es dinamizar economías regionales y generar empleo especializado.

Otros sectores con beneficios en 2026

Textil y confecciones : créditos por reinversión y depreciación acelerada

: créditos por reinversión y depreciación acelerada Acuicultura : tasas reducidas del Impuesto a la Renta con ajustes progresivos

: tasas reducidas del Impuesto a la Renta con ajustes progresivos Restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos MYPE: IGV reducido al 8%

Claves para las empresas

Para Sofía Chirinos, 2026 será un año decisivo: las empresas deben evaluar si califican, cumplir requisitos y prepararse para fiscalizaciones a fin de sostener los beneficios y maximizar ahorros fiscales.