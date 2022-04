La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, negó que su sector haya autorizado la protesta de controladores aéreos que paralizó el servicio durante varias horas el Jueves Santo, y señaló que no se puede atribuir a su sector decisiones tomadas por Corpac y los sindicatos de trabajadores.

“En ningún momento el Ministerio de Trabajo les da el visto bueno para que dejen en la situación que dejaron a miles de peruanos el día jueves. En ningún momento se autorizó eso”, aseguró en declaraciones a RPP.

Chávez aseguró que lo que hizo su sector fue declarar procedente la comunicación de la huelga para efectos de los descuentos siempre y cuando un sindicato cumpla con los requisitos formales.

Betssy Chávez aseguró que es responsabilidad de Corpac que se haya paralizado el servicio por la huelga de controladores aéreos. (RPP)

En este caso, la ministra señaló que Sunafil verificó que hasta el miércoles la huelga de controladores aéreos se estaba llevando de manera adecuada, situación que cambió el jueves en la mañana cuando vulneran la ley y afectan el servicio de miles de pasajeros.

“Las otras personas tienen derecho que se les pueda garantizar el transporte aéreo. Se rompe ese presupuesto y la cartera de trabajo declara la ilegalidad de la huelga [...] Con o sin nuestra autorización, esa huelga se iba a realizar”, detalló.

La ministra, también congresista de la bancada Perú Democrático, advirtió que no se puede acusar a su sector de no haber previsto la situación cuando fue decisión de Corpac y los trabajadores el no haber llegado a un acuerdo para impedir lo del Jueves Santo.

“No puede ser que, so pretexto que Corpac no se sentó a conversar, porque tenía que sentarse con el sindicato, se quiera culpar la autonomía de la Dirección General de Trabajo”, manifestó.

Acusan a Betssy Chávez por huelga

La ministra respondió así a los cuestionamientos que se hicieron en su contra, luego que el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, le atribuyera responsabilidad por supuestamente haber autorizado la huelga de controladores aéreos que afectó a 2 millones de personas.

“La ministra Betssy Chávez debe renunciar. Está desconectada completamente de la realidad con las normas que viene sacando el MTPE, siempre atentando contra los propios trabajadores”, indicó Canales en diálogo con Exitosa.