¿Aún no cobraste el Bono 210? Este pago destinado a los trabajadores formales del sector privado, con un sueldo mensual máximo de S/2,000, viene entregando el gobierno. ¿Sabes hasta cuándo cobrarlo y qué pasa si te pasas de la fecha?

El subsidio otorgado por el Ejecutivo, a través de Essalud, tiene como objetivo apoyar a la reactivación económica, ante los efectos de la pandemia por el COVID-19, indica el Decreto de Urgencia N° 105-2021. El subsidio ya se viene otorgando, pero tiene un plazo.

El pago del bono extraordinario de 210 soles se realizará a través de EsSalud, por lo cual dicha entidad habilitó una plataforma digital para consultar quiénes recibirán dicho subsidio. Este beneficio económico lo recibirá aproximadamente 2 millones 660, 000 trabajadores del sector privado, pero hasta el 25 de marzo solo había sido cobrado por 1.9 millones de personas, lo que supone un 73% de los beneficiarios.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL BONO 210?

El reparto de este subsidio de S/210 se realizará a través de EsSalud y se podrá cobrar hasta el 31 de marzo de 2022.

¿Qué pasa si no cobro el bono de 210 soles en el plazo? Ya no podrás acceder al beneficio porque la norma precisa que, a partir del 1 de abril, EsSalud deberá iniciar el extorno de los montos no desembolsados a la cuenta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para su reversión al Tesoro Público.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO 210?

EsSalud desarrolló la web de consulta y debes hacer lo siguiente:

Ingresar a Bono210.essalud.gob.pe

Colocar número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ingresar dígito verificador del DNI.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO 210?

A continuación, los requisitos que deben tener los trabajadores formales del sector privado:

Laborar y figurar registrado, debidamente con su Documento Nacional de Identidad, en la planilla electrónica de un empleador en el sector privado en los meses de julio, agosto o setiembre del 2021.

Percibir una remuneración bruta mensual mayor a cero y hasta 2,000 soles en el periodo que estuvo laborando.

Este bono no corresponde a los pensionistas y trabajadores de la modalidad formativa laboral (practicante).

¿CÓMO SE PAGA EL BONO 210?

El otorgamiento del bono extraordinario se realiza a través del Banco de la Nación, así como de todas las demás empresas del sistema financiero y empresas de dinero electrónico del país, por medio de sus canales de atención, pudiendo inclusive usar tarjetas.

EsSalud podrá requerir el servicio Cuenta Documento Nacional de Identidad (Cuenta DNI) del Banco de la Nación para gestionar el pago del bono extraordinario, el cual se realiza con cargo al presupuesto institucional del Banco de la Nación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

¿QUÉ BONOS HA ENTREGADO EL ESTADO?

Desde el inicio de la pandemia el gobierno peruano ha entregado los siguientes bonos