El presidente, Martín Vizcarra anunció un impulso económico de 1 millón de soles (bono rural) que busca ayudar al 75% de hogares en el país debido a que no cuentan con ingresos suficientes para mitigar gastos sustanciales como la alimentación. El asesor externo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Iván Díaz, informó que el bono de S/760 para hogares en zona rural anunciado por el Gobierno nacional, contempla atender a los pequeños agricultores.

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), afirmó el pasado viernes el pago del bono rural de S/ 760. Martín Vizcarra anunció el segundo bono rural para el sector agrario, siendo el más alto bono entregado hasta la fecha, y en el marco de la emergencia nacional decretada por el Gobierno para frenar el coronavirus (COVID-19).

Cuánto podré cobrar con el Bono Rural 2020 Perú

El beneficio solidario es de 760 nuevos soles y es otorgado por el Gobierno para las familias dedicadas a la agricultura en zonas rurales del país. En Arequipa son 50 mil agricultores y se atenderá solo a quienes realizan agricultura familiar o pequeños productores que representarían el 30%.

Dónde podré cobrar Bono Rural Agrario 2020

El Banco de la Nación y el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia N°’042-2020, ha dispuesto la entrega de un bono rural de 760 nuevos soles que podrá ser entregado posiblemente con previa aprobación del MIDIS. El Gobierno ha dispuesto que pueda ser entregado en el Banco de la Nación y otras entidades privadas.

En qué plataforma digital podré cobrar el Bono Rural 760 soles

Podrás encontrar toda la información del bono rural agrario, en la página web oficial de RENIEC.

¿Quiénes recibirán el Bono Rural Agrario de 760 soles?

“En el país tenemos alrededor de 32 millones de peruanos y forman poco más de 9 millones de hogares. Todos los trabajadores que siguen laborando en estas circunstancias son un 25% de personas que tienen un sueldo a fin de mes. El otro 75% de hogares ven esta situación de requerimiento y apoyo, que constituye 6 800 000 hogares que no están en planilla o tenían trabajos independientes informales y ahora ven resentido su ingreso al hogar en esta etapa del estado de emergencia”, explicó Martín Vizcarra.

"En consecuencia, no buscaremos a las familias más vulnerables, nos quedábamos cortos y ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que están con sueldo. Nos quedan 6 800 000 hogares y hemos dispuesto que el ministerio de Economía asigne el bono de 760 soles. En algunos casos hemos comenzado de manera parcial con 380 soles a 525 mil trabajadores independientes y a más de 2.2 millones de peruanos, a ellos hay que completarles el 100% y llegar a todo hogar para que tenga este respaldo de etapa de transición.

LINKS DE BONOS PERÚ 2020

Si eres beneficiarios del subsidio de S/ 380:

https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Bono Perú Unido:

https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

Bono Independiente:

https://www.bonoindependiente.pe/

Gobierno de Martín Vizcarra otorga el apoyo del Bono Rural 760 soles

Martín Vizcarra: “Hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. Los 760 soles es de la canasta básica peruana, somos conscientes que tenemos que llegar a los que realmente necesitan. De todos los países de la región, el que está haciendo el mayor esfuerzo para la población es el Perú.

De otro lado, respecto a quienes no pueden vender papa u otro producto agrícola, pidió a las juntas de usuarios contactarse con Agrorural (Jorge Uyén- celular 977842299) con el fin de que oferten sus cosechas en los mercados de la Chacra a la Olla del Minagri.

Consulta Aquí todo sobre el Bono Familiar Universal Perú

Consulta aquí. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el pasado jueves 23 de abril, mediante conferencia de prensa, el Bono Familiar Universal Perú 2020. Esto será un apoyo mediante un bono de 760 soles para que 6 millones 800 mil hogares afronten la paralización económica a causa del nuevo coronavirus, COVID-19.

Toda persona que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior podrá ser beneficiado con este bono familiar universal ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.