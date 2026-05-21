Este jueves temprano por la mañana, reiniciaron las labores de búsqueda y rescate de un turista extranjero, que cayó hacia un barranco a poco de llegar a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

El último miércoles, Matthew Cameron Paton (53) se hallaba recorriendo el último tramo del Camino Inca, y a 45 minutos aproximadamente de concluir el recorrido, habría tropezado, cayendo hacia una pendiente de aproximadamente 500 metros.

“El turista posiblemente resbaló cuando cruzaba un puente de madera, habría tratado de agarrarse de un pasamanos de madera que se rompió y terminó cayendo”, refirió a Correo el general PNP Virgilio Velasquez, jefe de la Región Policial Cusco.

El mando policial también señaló que equipos de rescate de distintas instituciones y de la Unidad de Salvamento y Rescate de la PNP se hallan trabajando en el lugar, sin embargo las acciones se complicarían debido a lo pronunciada de la pendiente.

Hasta el momento los rescatistas ya han hallado la mochila, zapatos y otras pertenencias de la víctima, se calcula que el día de hoy llegarían hasta su posición.