Australiano de 53 años habría tropezado y caído hacia pendiente de 500 metros. Unidades de rescate trabajan en peligroso tramo del Camino Inca. (Fotos y video: PNP)
Australiano de 53 años habría tropezado y caído hacia pendiente de 500 metros. Unidades de rescate trabajan en peligroso tramo del Camino Inca. (Fotos y video: PNP)

Este jueves temprano por la mañana, reiniciaron las labores de búsqueda y rescate de un turista extranjero, que cayó hacia un barranco a poco de llegar a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

El último miércoles, Matthew Cameron Paton (53) se hallaba recorriendo el último tramo del Camino Inca, y a 45 minutos aproximadamente de concluir el recorrido, habría tropezado, cayendo hacia una pendiente de aproximadamente 500 metros.

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“El turista posiblemente resbaló cuando cruzaba un puente de madera, habría tratado de agarrarse de un pasamanos de madera que se rompió y terminó cayendo”, refirió a Correo el general PNP Virgilio Velasquez, jefe de la Región Policial Cusco.

El mando policial también señaló que equipos de rescate de distintas instituciones y de la Unidad de Salvamento y Rescate de la PNP se hallan trabajando en el lugar, sin embargo las acciones se complicarían debido a lo pronunciada de la pendiente.

Hasta el momento los rescatistas ya han hallado la mochila, zapatos y otras pertenencias de la víctima, se calcula que el día de hoy llegarían hasta su posición.

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