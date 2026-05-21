Desde hace una semana la tranquilidad de los moradores de la calle Pedro Moreno, en Chincha Alta, viene siendo afectada por la llegada de un vecino, captado amedrentando a los niños. La noche del martes volvió a suceder este incidente y los moradores al no notar que el hombre estaba en posesión de un machete, llamaron a la comisaría para la intervención correspondiente en el sector.

Denuncia vecinal

En la grabación de las cámaras de seguridad vecinal se observa a un grupo de menores sentados en la vereda, jugando con el celular. En esas circunstancias aparece el adulto mayor y desde su aproximación empieza a agredir emocionalmente a los niños con palabras soeces. Ellos invadidos por el temor corren para alejarse del morador a quien recién conocen, ya que, lleva unos días de haberse mudado.

Luego, los niños retornan para seguir jugando y esta vez el agresor les arroja agua y vuelve a insultarlos. Uno de los padres salió para increpar la conducta del sujeto, pero este siguió con los agravios. Las familias indican que esta persona se desplaza en posesión de un machete, incluso en el momento que ofende a los menores contaba con este objeto, por lo decidieron llamar a la policía. Sin embargo, el individuo se escondió para no rendir cuenta a la autoridad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO