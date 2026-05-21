Un robo valorizado en aproximadamente 25 mil soles se registró en la tienda Placita, ubicada en la zona de Ciudad Universitaria, en el distrito de El Tambo, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y diversos productos tecnológicos y de cuidado personal.

Según informó la administradora del local, Medeli Ochoa, los trabajadores encontraron la reja y la puerta abiertas al llegar al establecimiento. Además, detectaron un pequeño forado cerca de una de las chapas de la puerta principal, mientras que otra hipótesis apunta a que los delincuentes habrían salido por una abertura ubicada en el almacén del segundo piso. Los sujetos también manipularon los medidores y cortaron el suministro eléctrico para evitar que las cámaras de seguridad grabaran el robo.

Durante el asalto, los delincuentes violentaron las cinco cajas registradoras, cuyos cables terminaron cortados y tirados en el piso, logrando llevarse alrededor de 5 mil soles en efectivo de la caja chica. Asimismo, sustrajeron mercadería valorizada en unos 20 mil soles, entre audífonos inalámbricos, parlantes, secadoras, planchas de cabello, útiles escolares y productos cosméticos.

Efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo acudieron al lugar para custodiar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Debido a que las cámaras internas fueron desactivadas, las autoridades solicitarán imágenes de negocios cercanos para intentar identificar a los responsables. Trabajadores y vecinos expresaron además su preocupación por el incremento de robos en esta zona de Huancayo.