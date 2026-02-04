Mientras la demanda de cobre y otros minerales sigue al alza, los retrasos en los procesos de permisos y los cuellos de botella regulatorios amenazan el desarrollo oportuno de nuevos proyectos, advirtió Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

“En cinco o seis años no habrá suficiente cobre en el mundo para cubrir la demanda de este mineral”, agregó.

En ese sentido, afirmó que la industria enfrenta un escenario de urgencia generado por la demanda de la electrificación, el crecimiento de las energías renovables, los vehículos eléctricos y los esfuerzos globales de descarbonización.

El empresario señaló que el cobre ya no es solo un metal industrial más, sino es el metal del futuro. “Es el metal del medio ambiente, de los autos eléctricos y de las energías alternativas”, precisó.

Refirió que el cobre está en el centro de la transición energética, pero otros metales como el oro, la plata, el zinc, el plomo y el estaño seguirán siendo indispensables para el desarrollo global.

Desafío

Benavides identificó los plazos de otorgamiento de permisos como el desafío más apremiantes para la minería a nivel mundial, no solo en economías emergentes como Perú.

“Si queremos desarrollar proyectos más rápido, tenemos que entender que la minería responsable necesita avanzar con los proyectos de la manera más ágil posible. Los gobiernos tienen que ocuparse del tema de los permisos, pero la burocracia no es la respuesta”, afirmó.

Dijo que los retrasos excesivos ponen en riesgo la capacidad del mundo para atender la futura demanda de minerales, particularmente de cobre, porque se vislumbran brechas de oferta.

“No podemos perder tiempo”, advirtió al tiempo de señalar que si no se ponen nuevos proyectos en producción habrá consecuencias globales para la seguridad energética y el crecimiento económico.

Benavides será uno de los ponentes del World Mining Congress 2026 (WMC), que se realizará en junio próximo en el Perú, que volverá a ser sede de este evento después de cinco décadas, según el IIMP.