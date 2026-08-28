Después de dos años, CADE Ejecutivos 2026, la 64.ª edición, se realizará en Urubamba (Cusco), entre el 24 y 26 de noviembre, bajo el lema “Unidos para avanzar”.

El presidente de CADE Ejecutivo 2026, Rolando Arellano, precisó que el evento no tendrá contenido político, sino buscará avanzar hacia una visión más amplia, de unidad, a la espera de que el Gobierno muestre su compromiso de apoyar y trabajar conjuntamente con el sector privado.

“Esperamos que el Gobierno asuma una mayor voluntad de colaboración con el sector empresarial”, anotó.

Sobre el particular, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, dijo que un ejemplo de colaboración entre Estado y privados es el que registra estos días, para disminuir los efectos de El Niño. “Este ejemplo se debe extender a otros ámbitos, para que Perú sea mejor y nuestros hijos no busquen oportunidades en otros países”, afirmó.

Unidos

Galdos, señaló que después de la polarización que vivió el país en los últimos años, en la que se antepuso posiciones ideológicas, el foro empresarial buscará trabajar por medidas concretas en favor de la salud, educación, infraestructura, carreteras. “Se puede lograr con un trabajo en conjunto”, precisó.

Refirió que se trata de que el Estado reinicie un trabajo conjunto con el sector privado, contrario al período anterior en la que se tuvo como consigna obstaculizar la inversión privada. “CADE 2026 no tendrá contenido político ni demagógico, se trata de estar unidos”, precisó.

Participarán en CADE Ejecutivo 2026, entre otros, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y el ministro de Economía, Elmer Cuba.

Para la clausura se tiene prevista la participación de la presidenta Keiko Fujimoi.