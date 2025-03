No obstante que las expectativas de contratar personal de los empleadores es +20% para el trimestre abril-mayo- junio del 2025, éstas disminuyeron 1 punto porcentual con relación al trimestre anterior (enero-febrero-marzo).

Así concluye la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que mide las intenciones de contratación de 525 empleadores de los principales sectores e industrias del Perú.

Daniel Galdos, gerente Comercial de ManpowerGroup, precisó que el 37% de empleadores planea aumentar su personal, mientras que el trimestre pasado fue de 42%.

En tanto, el 43% planea no hacer cambios en su planilla, mientras que el 17% tomará la decisión de reducirla.

Tendencia. Galdos explicó que las expectativas nacionales de empleo son mayores en Finanzas y Bienes Raíces (59%) y Ciencias de la Vida y Salud (28%), pero son menores en Transporte, Logística y Automotriz (-4%) y Energía (-5%).

Explicó también que el sector agro crece, pero la expectativa es un poco baja porque preocupa recursos hídricos para las siguientes campañas, sobre todo en el norte (represas colmatadas).

“En el sector retaill está asociada un poco con la confianza de los consumidores porque los grandes almacenes a nivel nacional están viendo que no crece la demanda, el consumo, no crecen al ritmo de los años anteriores y consideran que no es momento para inaugurar nuevos mall”.

Refirió que la reacción de los empresarios respecto de sus expectativas de contratación puede ser un mensaje a la clase política, que sepa cuál es el comportamiento que esperan de ella para poder contratar más, que haya más empleos formales

“Sobre todo de cara a un ciclo de elecciones que ya empiezan en los siguientes meses, el empleador espera que haya más confianza”, precisó.

En ese sentido, Galdos manifestó que preocupa que las expectativas de contratar personal entre las empresas que tienen más de 5 mil trabajadores cayeron en 14%.