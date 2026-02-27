El crecimiento de 10% de la inversión privada fue el motor del sector construcción, que en el 2025 tuvo una expansión de 6.7%, superando los estimados oficiales, según el Informe Económico de la Construcción N.° 98 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Sin embargo, el informe señala que lo más grave es el significativo incremento de la inversión paralizada y del número de obras detenidas, conforme reportó la Contraloría.

“Una parte sustantiva de la menor ejecución y del aumento de la paralización de obras se encontró en el Gobierno Nacional (GN), entre otros, por problemas en proyectos Gobierno a Gobierno (G2G) e insuficiencia en asignación de recursos para programas clave explican esta merma en la gestión del GN”, precisa.

Niño Costero

El gremio de constructores hace hincapié sobre las debilidades en la ejecución se deben a una mala asignación y priorización, más que la insuficiencia de recursos. “Arreglar esto tomará tiempo”, precisa.

En ese sentido, recomienda impulsar mecanismos alternativos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociación Público Privada (APP).

El informe de Capeco señala que el PBI Construcción habría crecido 5.8% en enero 2026, pese a la fuerte contracción de la obra pública, porque la inversión privada habría tenido una expansión de dos dígitos en el primer mes del año.

El resultado de enero esta alineada con las excelentes expectativas empresariales sobre la economía y el sector.

“Los empresarios de construcción son mucho más optimistas que el promedio de especialistas sobre crecimiento sectorial en el 2026: 6.8% vs. 2.9%. Pero algunos problemas pueden afectar el desempeño sectorial para el 2026, siendo el primero el impacto del Fenómeno de El Niño Costero”, precisa.